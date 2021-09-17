月圓人團圓！新住民媳婦中秋趣味活動曝

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曾獲多項國際烘焙金牌、有「創意果凍少奶奶」之稱的越南新住民卞柔勻，教大家製作健康低卡的果凍月餅。她也分享台越中秋習俗的差異，她說在台灣是元宵節提燈籠，但在越南則是中秋節，因為這是屬於兒童的節日，小時候在越南西寧鄉下，用竹子與玻璃紙製作燈籠，燈籠內點著蠟燭映著紅色玻璃紙閃閃發光，非常動人。
新北市保母協會響應「月圓甜甜過中秋」活動，同時以「月子文化大不同」為題，邀請老師薛惠珍講座如何透過做月子經營家庭，引發新住民熱烈迴響，紛紛分享自己的親身經歷。
越南的梅氏素娥表示，在越南坐月子期間不吃禽類和海鮮，但嫁來台灣後，婆婆告訴她三餐都必須吃麻油雞，「這樣才能一人吃二人補，奶水多多！」她一開始閉著眼睛吃，後來發現自己身體和小孩健康都非常光滑和有精神，因而認同吃麻油雞的功效。
來自印尼的盧美華表示，在印尼坐月子每位產婦都會綁上束腹帶，越緊越好。她說這是因為婦女愛漂亮，希望早日恢復苗條的身材。不過她也透露這樣的習俗，讓她在坐月子期間幾乎快透不過氣來。
薛惠珍表示，月子文化真的是因國而異，像歐美國家生產沒有特別的忌諱，認為生產後，休息幾天便能恢復正常生活，甚至就去上班。但在台灣，傳統的觀念是要將月子做好做滿，「月內人不能洗頭、碰冷水、提重物，而且一定要進補。」
社會局社區發展與婦女福利科長林寶珠表示，台灣是一個多元文化的社會，新北市新住民人口又為全國之冠，在中秋節前夕，藉由相關活動，讓來自不同國家的姊妹們，在做好防疫的前提下，彼此交流，後續仍會舉辦家庭經營講座或親子活動，歡迎新住民家庭踴躍參與。
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