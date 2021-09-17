中秋何處去？基隆精選4大賞月景點　享受獨特海派風情

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觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆4大賞月的景點，包括有潮境公園、虎仔山地標公園、獅球嶺砲台觀景台、外木山情人湖濱海大道；傍晚時分在潮境公園，更可於佈滿綠油油草皮的園區內席地而坐，靜靜等候夜幕低垂明月升起，享受中秋月圓人團圓景象，及海面上的點點漁火互相輝映形成絕美景緻。
另外，虎仔山地標公園是市區景點中，能夠欣賞到遼闊景觀的好場所，在賞月之餘，還能夠到剛獲選世界20大特色市集的廟口夜市逛街吃小吃；獅球嶺砲台觀景台則是有攝影師私房景點之稱的夜景勝地，還有外木山情人湖濱海大道可以一邊維持社交距離，一邊欣賞月亮倒映在海景的典雅景色。
曾姿雯指出，這次搭配4大賞月的景點，也推出4條安心親近大自然賞月遊程，包括「路線1－基隆最美精選之旅」－基隆火車站→周家蔥油餅→正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠→圖們咖啡 tuman café/河豚很多→和平島公園→雷達站咖啡廳→潮境公園。
「路線2－西岸復古小旅行」－基隆火車站→孝三路→海洋廣場→陽明海洋文化藝術館→白米甕砲台→流浪頭牛肉一條街→外木山情人湖濱海大道→大武崙澳沙灘；「路線3－基隆在地風味」－基隆火車站→仁愛市場→青草茶巷→許梓桑古厝→望幽谷→八斗子火車站→廟口夜市→E-square廣場→虎仔山地標公園。
「路線4－小百岳健康行」－七堵火車站→七堵南興市場→七堵鐵道紀念公園→泰安瀑布→姜子寮登山步道→E-square廣場→廟口夜市→獅球嶺砲台觀景台；此外，基隆知名商圈－委託行街區特別於9月18日至9月21日得下午2點至晚間8點舉辦中秋市集，且持有紙本或是電子版DM即可享受折扣優惠。