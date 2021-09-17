莫德納來了！北市臨時重啟疫苗預約系統：18日9時開放

因應莫德納疫苗即將來台，台北市政府為了讓北市長者能夠順利且快速接種到第二劑莫德納疫苗，因此將會在18日上午9時起，重啟台北市疫苗預約接種系統，以提供設籍於台北市的75歲以上長者，與65歲以上原住民朋友預約，並儘速安排接種。





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負責疫苗相關事務的台北市副市長蔡炳坤表示，莫德納疫苗今（17）日會送到市府，而為了讓設籍台北市的75歲以上長者與65歲以上原住民朋友，若在7月9日前就打過第一劑莫德納疫苗的，能夠順利接種到第二劑，因此重啟北市疫苗預約平台，讓民眾可以儘速在線上做登記，以利北市府安排後續施打。





而針對日前施打第一劑莫德納疫苗，但為非設籍於台北市的長者，蔡炳坤表示預估有一萬多人左右，不過由於中央撥發的疫苗有限，目前只能先以設籍於台北市的長者為優先，等到預約完後清點數量，若有落差再做後續的處理。





而對於預約相關細節，北市府方面表示，預約時間為18日及19日兩天的上午9時到下午5時，資格為設籍於台北市的75歲以上長者，與65歲以上原住民朋友，並且已於7月9日前施打過第一季莫德納疫苗者。



