COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

還欠2億！澎恰恰債權人再增20個　曝跟年輕藝人借200萬

▲澎恰恰認了債權人增加，且都是演藝圈晚輩。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.17）
▲澎恰恰認了債權人增加，且都是演藝圈晚輩。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.17）

娛樂中心／綜合報導

2021-09-17 12:00:46｜2021-09-17 12:30:33

資深藝人澎恰恰（澎哥）欠下2.4億鉅債，今（17日）開記者會除了澄清跟連千毅沒有合作，也坦承還款進度緩慢，所欠債務仍近2億元，債權人甚至還增加，「都是年輕一輩的歌手、演員，有200萬」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
澎哥的密友林先生表示，澎哥原來的債權人沒有減少，新的債權人有增加，都是演藝圈的朋友，所以更不好意思，「澎哥開口大家不好意思拒絕，人情部分增加」，澎哥進一步說明：「本來債權有30人，演藝圈債權人增加10、20個，但金額不大，200萬。」

▲澎恰恰（左）開記者會出面闢謠與連千毅的合作案。（圖／記者葉政勳攝
▲友人林先生（右）陪澎哥開記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.17）
對於新債權，澎哥坦言比較痛苦，因為不是跟綜藝大哥借，而是年輕一輩的歌手和演員，「所以我才不好意思，他們也不好意思拒絕我、跟我開口要錢，現在變成有點逃避朋友吧，一直沒有跟同行的朋友說聲抱歉」，承諾會跟債權人說還款時間、預計的收入。

談到未來的還款計畫，澎哥說，自己手上節目剩《超級夜總會》，「1人靠演藝工作很困難，要做一點副業，會推出一些商品，但剛開始，等疫情慢慢消退，生意會陸續啟動，這一方面是要補足沒有錄影時的收入來源」。

▲澎恰恰開記者會出面闢謠與連千毅的合作案。（圖／記者葉政勳攝
▲新債主都是演藝圈晚輩，澎哥承受的壓力可想而知。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.17）
至於直播這塊，澎哥表示：「我常說直播帶貨這件事不是我的專門，對我來說是不同領域，很困難。」稱會選擇適合自己的方式賺錢、還債。（編輯：楊穎軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀