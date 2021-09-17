福建疫情已傳播5輪 莆田4歲童獨自受檢「小小身影」曝
中國福建省的新冠肺炎本土疫情持續延燒，莆田市已通報逾200例個案，包括還在就讀幼稚園及小學的孩童。有中媒指出，福建疫情看來已至少傳播5輪，而一段4歲小孩確診後，身穿保護衣物、獨自接受檢查的畫面也在網上流傳，讓不少網友看了覺得相當心酸。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-17 13:15:05｜2021-09-17 13:16:38
綜合中媒報導，福建省過去1週已累計超過270人染疫，源頭據信是8月初從新加坡返回莆田的林姓男子。有當地專家分析，從目前的傳播途徑來看，福建疫情自8月26日後，過去10多天，疫情已至少傳播了5輪，共有4條主要感染鏈，其中3條感染鏈在莆田巿仙遊縣楓亭鎮及周邊的泉州市泉港區，分別是林姓男子的小孩就讀的楓亭鎮鋪頭小學、妻子工作的協勝鞋廠，以及他的家族，3條感染鏈彼此又有交叉，已波及11所學校師生。還有1條則為為廈門同安某工藝品廠。
許多小朋友因為疫情，不得不離開父母接受隔離。莆田學院附屬醫院一名護士，近日在微博及抖音上分享了一段影片，內容是一批4至6歲的幼童們身穿防護衣，在沒有家長陪同下，孤伶伶地做CT掃瞄檢查。
護士並表示，這些確診者中最小的不過4歲，卻顯得相當堅強及乖巧，貼文一出立即引起許多人的關注，不少網友都感嘆，疫情摧殘下，大家都被迫成長，沒想到小小年紀就要面對這種事，讓人看了很心酸；也有人稱讚、鼓勵小朋友，說他們不哭不鬧值得嘉許，希望他們很快就能回到爸爸媽媽身邊。
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