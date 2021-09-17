《斯卡羅》是真的！恭親王回信美方內容曝光

台灣電視劇《斯卡羅》改編「羅發號事件（羅妹號事件）」，以及歷史小說《傀儡花》，從一開播就引起不少人關注，該劇本周將播出大結局，而近來國立故宮南院不僅在官方臉書分享關於羅發號事件的始末，昨（16）日還貼出《官書－夷務始末記》中，1867年恭親王奕訢寫給美國的回信。

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故宮南院官方臉書近來貼出關於戲劇《斯卡羅》的真正歷史背景，讓民眾在追劇的同時，也能知道原型故事，昨日在臉書更新的故事提到，發生「羅發號事件」後，當時美國駐清大使蒲安臣（Anson Burlingame）的信函譯本中，提到廈門領事李仙得的報告，但唯一的羅發號生還者為華人，因此翻譯上發生誤會，蒲安臣稱船員在台灣最南端的「彭流」失事，希望恭親王奕訢盡快處理此事。

▲恭親王回覆美方的信件曝光。（圖／翻攝國立故宮南院臉書）

恭親王回覆美方的信件中表示，相關意外真的非常不應該，一定要嚴拿懲辦，讓商旅都能平安往來，但他也問到：「您說的『澎流』地方到底是哪裡？台灣是有個地名叫『澎湖』，那邊小島很多很複雜，請問您說的『澎流地方』，是不是就是『澎湖』呢？這個犯案的土匪，究竟在哪裡？我們會趕緊請地方官查清楚。」

針對此事件，

恭親王也上奏同治皇帝，提到台灣生番雖非清廷法律規範，但依舊屬於當時朝廷的領土，因此與外國領事探討時，不可露出非國家版圖，不然很可能到時候美國會抓到把柄入山，原住民侵擾可能會更加嚴重。