特企／波波送點APP集資、集市獲關注

疫情爆發各行各業生計受影響，不少民眾都想透過額外方式來彌補收入，有新創公司就此想出新對策，替大家創造額外被動收入，在共體時艱送上小小的暖心服務。紅樓實驗室推出新APP「波波送點」自登場後已有上萬人下載使用，上線不到兩星期即有亮眼的用戶收益成績，備受新創及投資界關注。





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波波送點APP由紅樓創新技術股份有限公司所研發，天使輪募資就達100萬美元，有亞太加速器網路協會理事長黃經堯、諾基亞大中華區前總裁王建亞、歐付寶董事長林一泓、綠源科技董事壽明榮等策略性投資人共同完成募資，透過「紅樓實驗室」投後管理的實戰經驗，實際為波波送點APP導入商業開發、技術整合、對接市場、建立銷售通路，真正為新創企業創造獲利，專注策略抓住投資人眼光，挖掘潛在投資機會。





這個一站式的OMO集點APP，同樣是將消費金額依遊戲規則轉換為等值購物金，然而嗅出統一發票中獎得主未領獎的錢潮，利用「發票」紀錄，雙重吸引消費者下載不忘兌獎又累點賺錢，更提供品牌端長期以來不知消費者的購買行為數據，直接接觸消費者，輕鬆串接2B2C。在ESG項目，團隊一開始便呼應財政部推行的無紙化電子發票載具，只要完成APP指定任務連結載具歸戶動作，即可穫$2,200等值購物金。目前已號召80家以上的台灣知名快速消費品性質的企業成為合作夥伴，如聯華食品、大成、永豐餘、台酒、耐斯集團、味全、霓淨思、金博家、究好豬、金蘭、沙威隆、老媽拌麵等，無論網購或實體通路購買，都可獲得合作品牌限時任務的等值購物金。





紅樓創新表示，結合中秋限定活動，9/30前開啟波波送點APP即可免費獲得波波手機桌布，另外至『波波送點APP官方粉絲團』及『合作品牌粉絲團』指定貼文上傳下載截圖，就有機會獲得即將上市的新款iPhone13手機。另有系列聯名合作，包含點數狂飆品牌任務、全家便利商店購物折價券、台灣之星購物折價券、USPACE停車折價券等熱門活動。還有，以目標成為消費者心目中認為最好使用的發票集點APP，10月15日將推出全新改版APP，預期推升APP的用戶收益。



