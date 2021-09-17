高雄全島糖王爭霸戰來了！挑戰成為台灣寶可夢糖王

Pokémon GO「高雄全島糖王爭霸戰」台灣專屬活動來了。高雄市長陳其邁指出，本次活動不只是高雄，全台訓練家都能參與，看看究竟哪個城市的訓練家能捉到最多寶可夢、獲得最多糖果，成為首屆「台灣寶可夢糖王」。而高市府觀光局為吸引寶可夢訓練家造訪高雄來當糖王，還將推出多項訓練家專屬優惠！





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陳其邁表示，有鑒於近三個月來台灣受到疫情影響，社會氛圍低迷，希望激發民眾，也盼活絡消費經濟。高雄市政府多次與Niantic公司溝通協調，成功舉辦本次區域型活動，藉由「高雄全島糖王爭霸戰」讓世界關注高雄的活力、文化的內涵與高雄人的熱情。也提醒訓練家們走出戶外時仍須配戴口罩，並且保持社交距離。





「高雄全島糖王爭霸戰」活動時間從9月21 日早上8點至9月28日晚上8點，訓練家所捉到的每一隻寶可夢都會能為自己的城市累積分數。捉得越多、獲得的分數越多。排名將依各城市每個訓練家平均捕捉到的寶可夢數量而定。活動結束時，排行榜上第一名的城市將是這次活動的贏家。





此外，活動期間內，全球大挑戰競技場每日捕捉獎勵「地區挑戰」也將為台灣開放。只要達成目標，當天剩餘的時間捕捉寶可夢時都可以獲得額外的3顆糖果。而且獎勵將持續到隔天早上8點，其後目標將歸零重置。高市府觀光局也將推出多項訓練家專屬優惠，民眾可加入高雄市政府LINE官方帳號或上高雄旅遊網，可獲得最新資訊。



