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快訊／今新增2例本土、4例境外移入　另未有死亡個案

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（20）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（20）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-20 14:05:00｜2021-09-20 14:11:02

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為2例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心說明，今日新增2例本土病例中，案16254為20多歲女性，今(2021)年9月19日因出境需求自費採檢，於今日確診；已匡列接觸者21人，均列居家隔離，餘匡列中。案16255為未滿5歲男童，因同住家人確診(案16150)，匡列為居家隔離對象，9月19日進行隔離期滿前採檢，於今日確診；已匡列接觸者1人，列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於未滿5歲至40多歲，分別自柬埔寨(案16252、案16257)、印尼(案16253)、美國(案16256)入境，入境日介於9月7日至9月17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▲指揮中心公布20日確診人數。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布20日確診人數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計3,154,941例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,137,397例排除)，其中16,147例確診，分別為1,515例境外移入，14,578例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計840例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另11例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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