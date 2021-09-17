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「福斯人禮遇計畫」破 66,888 名車主加入！台灣福斯汽車獻「我的電影夢」車主會員專屬活動

▲ 「福斯人禮遇計畫」破 66,888 名車主加入！台灣福斯汽車獻「我的電影夢」車主會員專屬活動
▲ 「福斯人禮遇計畫」破 66,888 名車主加入！台灣福斯汽車獻「我的電影夢」車主會員專屬活動

2GameSome - 有車賞

2021-09-17 14:25:00

「福斯人禮遇計畫」屆滿一年已累積達 66,888 位會員，台灣福斯汽車特別帶來「我的電影夢」專屬禮遇活動，即日起至 9 月 30 日止，欲參加「福斯人驚喜夜」的車主會員僅需將與愛車的合照上傳至 My Volkswagen APP ，並且在投稿貼文開頭以及活動貼文下留言指定文字「#66888 福斯人站出來！我要主演福斯人驚喜夜」，即可參加高級露營莊園體驗抽獎；「福斯人禮遇計畫」金卡車主會員則可另選擇參加「福斯人飛行日誌」，在投稿貼文開頭和活動留言貼文下留言「#66888 福斯人站出來！我要主演福斯人飛行日誌」，將有機會抽中模擬機加實體飛航體驗，得獎名單於 10 月 8 日公佈。

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「福斯人禮遇計畫」自推出後迅速累積車主會員，車主會員依藍卡、銀卡與金卡分別享有不同禮遇內容，展現　Volkswagen  結合售後服務與數位生活的品牌體驗，此次所有「福斯人禮遇計畫」車主會員均可參加「福斯人驚喜夜」，報名方式：（一）上傳與愛車合照 My Volkswagen APP ，（二）投稿貼文開頭寫上「#66888 福斯人站出來！我要主演福斯人驚喜夜」，（三）至  My Volkswagen APP  活動貼文留言「#66888 福斯人站出來！我要主演福斯人驚喜夜」，即有機會獲得限量 24 名的高級露營莊園體驗，含 1 晚 4 人高級露營帳體驗（市價約 9,000 元）， Volkswagen 提供贊助金，得獎者須自付費用 1,500 元。

如是金卡車主會員可另選擇「福斯人飛行日誌」體驗，報名方式：（一）上傳與愛車合照至 My Volkswagen APP ，（二）投稿貼文開頭寫上「#66888福斯人站出來！我要主演福斯人飛行日誌」，（三）至  My Volkswagen APP  活動貼文留言「#66888福斯人站出來！我要主演福斯人飛行日誌」，參加限量5名的安捷飛航訓練中心特約體驗，包含 1 人模擬機加實飛體驗 1 次、合作飯店住宿 1 晚（市價 28,700 元）， Volkswagen 全額贊助。

欲得知相關細節，請洽官方臉書貼文了解更多活動內容。

福斯人禮遇計畫官網頁面

*My Volkswagen App 擁有活動最後舉辦及調整之權利，兩個體驗活動不會重複中獎，所有車主會員均可報名參加「福斯人驚喜夜」，金卡車主會員可自行選擇兩種活動二選一進行報名。

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