▲ 「福斯人禮遇計畫」破 66,888 名車主加入！台灣福斯汽車獻「我的電影夢」車主會員專屬活動

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「福斯人禮遇計畫」自推出後迅速累積車主會員，車主會員依藍卡、銀卡與金卡分別享有不同禮遇內容，展現 Volkswagen 結合售後服務與數位生活的品牌體驗，此次所有「福斯人禮遇計畫」車主會員均可參加「福斯人驚喜夜」，報名方式：（一）上傳與愛車合照 My Volkswagen APP ，（二）投稿貼文開頭寫上「#66888 福斯人站出來！我要主演福斯人驚喜夜」，（三）至 My Volkswagen APP 活動貼文留言「#66888 福斯人站出來！我要主演福斯人驚喜夜」，即有機會獲得限量 24 名的高級露營莊園體驗，含 1 晚 4 人高級露營帳體驗（市價約 9,000 元）， Volkswagen 提供贊助金，得獎者須自付費用 1,500 元。
如是金卡車主會員可另選擇「福斯人飛行日誌」體驗，報名方式：（一）上傳與愛車合照至 My Volkswagen APP ，（二）投稿貼文開頭寫上「#66888福斯人站出來！我要主演福斯人飛行日誌」，（三）至 My Volkswagen APP 活動貼文留言「#66888福斯人站出來！我要主演福斯人飛行日誌」，參加限量5名的安捷飛航訓練中心特約體驗，包含 1 人模擬機加實飛體驗 1 次、合作飯店住宿 1 晚（市價 28,700 元）， Volkswagen 全額贊助。
欲得知相關細節，請洽官方臉書貼文了解更多活動內容。
福斯人禮遇計畫官網頁面
*My Volkswagen App 擁有活動最後舉辦及調整之權利，兩個體驗活動不會重複中獎，所有車主會員均可報名參加「福斯人驚喜夜」，金卡車主會員可自行選擇兩種活動二選一進行報名。