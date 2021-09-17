▲ Gogoro 與 Poema Global Holdings Corp. 合併 目標 2022 年首季美國納斯達克上市

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Gogoro 的電池交換生態系統，是輕型都會電動車輛能源補充的成熟領先解決方案。自 2015 年開始銷售至今，公司已累計創造營收超過 10 億美元（累計約新台幣 300 億），並取得超過 41 萬個電池交換合約用戶。
「Gogoro 正在改變人們使用和分享便攜式能源的方式，從而引導世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。自 2015 年推出以來，使用 Gogoro 電池交換服務的車輛已經積累 2.1 億顆的電池交換、總行駛里程超過 39.1 億公里、並節省了近 3.2 億公斤的二氧化碳。在目前的成功基礎上，我們已宣布與雅迪和大長江一起拓展中國大陸市場，並與 Hero MotoCorp 並肩前進印度市場。」Gogoro 創辦人、董事長兼執行長陸學森表示：「世界上有許多都市的通勤是透過兩輪運具來進行，城市正以前所未有的方式擁抱永續能源和智慧城市技術，但他們面臨的最大挑戰之一是：從傳統的個人交通系統過渡到更加聰明和永續的移動解決方案。憑藉我們的願景、創新技術、不斷擴大的全球足跡和經驗豐富的管理團隊，Gogoro 處於一個絕佳的位置協助改變城市移動格局，並從超過 5 億輛的兩輪車輛全球市場中尋找商機。」
作為其成長策略的一環，Gogoro 攜手全球最大的電動兩輪車輛製造商雅迪、及中國銷量最多的燃油機車製造商大長江，預計在 2021 年底於中國大陸推出電池交換服務。公司也已宣布與 Hero MotoCorp 成立合資公司，在印度建立電池交換生態系統。此外，Gogoro 亦與兩輪移動領域的領導品牌包括宏佳騰、山葉、摩特動力、台鈴 eReady 與中華eMOVING 等，建立長久的合作夥伴關係。
「Poema Global 很高興能與都會電力移動的全球領導者合作，Gogoro 這套次世代的電池交換技術已經在台灣展現了它的吸引力及可擴充性。」Poema Global 執行長 Homer Sun 認為：「我們相信 Gogoro 發展的技術差異，結合國際頂尖夥伴的融洽合作，會在世界兩個最大的兩輪車市場，推動不可小覷的成長力道。我們致力於與 Gogoro 優秀的管理團隊合作，支持他們的國際市場拓展計畫，並幫助他們成為一間納斯達克的上市公司。」