中市端出振興券加碼　綠營批抽抽樂靠運氣

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議員陳世凱批評，盧市長信誓旦旦的說會推出最大的優惠，沒想到跟往年一樣又是抽獎，只是抽獎次數變多。他舉例，飲料瓶蓋上有抽獎活動並不會引起民眾的購物欲，但如果今天推出的是第二件七折，購買的動機就能因此提升；高雄推出高雄券，不限戶籍只要來高雄消費就立刻加碼一千元，這才是實質帶動消費的方式。市府之前總神秘表示研議中，推出的振興模式卻跟以往無異，讓人對於市府的陳舊思維難以苟同。
議員江肇國表示，市府的振興彩蛋竟然只是抽獎，跟往年購物節一模一樣，毫無新意，也比不上其他縣市直接把錢變多變大的做法來得實際！而在許多人生計收入困難的當下，市府還追加3.5億玩這種節慶式的抽抽樂，不止諷剌，更是不知民間疾苦
議員林德宇表示，市長盧秀燕故弄玄虛，賣關子一個月的答案就是發現金，他質疑，既然是發現金，那當初有什麼好故弄玄虛的？顯然盧只是為了凝聚個人的政治聲量，在賣關子的過程中甚至在議事堂上刻意閃躲，其實都是為了蹭聲量。
林德宇指出，購物節追加3.5億公務預算幾乎都用在發現金，根據目前市長宣布內容，抽現金總共的獎品有60,082組，讓參與購物節的民眾要透過機會財的概念才能受益，為何不能直接「有消費就有回饋」，讓更多人直接得到回饋，寄希望於機會財只會讓大部分民眾希望落空。
施志昌批評，盧市長說民眾愛現金、一再強調這是人性，但抽獎不是人人有，民眾精打細算，不願「賭」的其實更多，他們寧願去其他縣市使用消費券換取更多優惠，最後台中購物節最終只是淪為日常消費抽獎活動，甚至將台中人手上的消費券推去外縣市換取優惠。
黃守達痛批，這次台中的振興加碼，說穿了就是選舉考量，耗費鉅資在為台中購物節抬轎，追求民眾無感的KPI，難以實質回饋到市民身上。購物節的設計就是累積消費金額越高越有機會抽到獎品，但凡買車買房等鉅額消費都可以累計，就算獎項越來越多，金額越來越高，一般市民抽中獎品獎金的機會還是非常渺茫，對於基層攤商也難有助益。台中市府壓到這麼晚才公布，卻只能端出這樣毫無新意的方案，也看不出跟五倍券有何搭配連動，如何能把五倍券吸引到台中來？
賴佳微議員表示，這次的加碼方案，盧秀燕市長沒有兌現自己日前口中的全國最大加碼，此方案一出各大論壇民眾罵聲連連，盧秀燕市長果然又當了一次膨風水雞，也重重打臉屢次要求中央普發現金的台中市國民黨黨團，不但沒有給予市民實質加碼，現金都給的不甘不脆還要用抽的。
議員周永鴻表示，了無新意，比百貨公司週年慶還無力，將要求退回預算。他批評盧秀燕市政正事不幹，只會作秀。拖到今提出的五倍券振興方案竟然只有抽現金和豪宅，也提不出購物節抽獎如何刺激市民和外地民眾增加額外消費，振興產業，而不是用日常消費去摸彩。
周永鴻說，盧市府追加3億5千萬的預算足足有3億1千萬花在抽現金，這種做法就是以為打興奮劑結果打到生理食鹽水，不只浪費預算，更無助振興台中市產業。