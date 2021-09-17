漢光37號演習最後一天 經國號戰機升空執行反擊作戰
國軍重大演訓「漢光37號演習」歷經5天4夜操演後於今（17）日落幕。台中清泉崗機場進行連續反擊操演，空軍IDF經國號戰機完成整備後，起飛執行「連續反擊作戰」演練，並模擬驅離敵軍。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-17 15:17:59｜2021-09-17 15:20:34
此次「連續反擊作戰」中，操作經國號飛官們迅速登機準備升空，完成各項整備，呈現官兵平時培養的絕佳默契，與扎實、務實的訓練成果，以及捍衛領空安全的決心與能力。而漢光37號演習最後一天，就在第五作戰區實施連續反擊後，進入演習尾聲。
海軍146艦隊田單軍艦則是在本次「漢光37號」實兵演習中，於台灣周邊海域執行戰備任務訓練，採支隊編組方式進行各項課目演練，以實兵不實彈方式操練各項聯戰效能，並依想定遂行多艦聯合情監偵，訓練官兵防空、反潛和護航等不同階段戰術作為，見證全艦實戰量能，展現護衛海疆決心。
成功級巡防艦田單軍艦配合狀況想定發布備戰指令，官兵依據狀況迅速就戰備位置，展現平時訓練成果。此外，演練內容也包含艙間失火模擬，輪機組人員必須在有限時間內，穿上厚重救火衣，穿戴上沉重裝備，迅速撲滅火源，依照標準作業程序，降低船艦損害，確保人員安全無虞。
S-70C反潛直升機一早實施日間起落艦課目，艦上派遣飛行甲板指揮引導，飛行員密切掌握艦艇航行速度、海風及浪湧等變化，確認符合起飛條件，立即起飛離艦；即將返港時，田單軍艦確認船艦戰損及彈藥消耗，進行再戰整補作業，以實際行動，展現海軍捍衛海疆的堅實戰力。