明日南下車流多6成　高公局將實施高乘載

我是廣告 請繼續往下閱讀
高公局指出，預估國道明日將有6個壅塞路段，包括國道1號楊梅新竹系統路段，壅塞時間約為上午7時到下午3時，行車時間約為平日的5倍。其次是彰化系統到埔鹽系統路段，壅塞時間約為上午8時到下午4時，行車時間約為平日3倍。再來是北向的圓山到大華系統交流道，壅塞時間約為上午10時到12時，行車時間則會是平日的4倍。
至於在國道3號部分，則包括了南下三鶯到關西路段，壅塞時間約在上午7時到12時左右，行車時間約為平日的3倍。再來則是南下烏日到霧峰系統路段，壅塞時間約在上午9時到12時，行車時間約為平日的4倍。
國道5號的南港系統到坪林南下路段，也將於明日清晨5時到下午4時壅塞，行車時間約為平日的5倍。
為了紓緩國道車流，高公局將於明日上午6時到12日實施高承載管制，實施路段包括國道1號內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）、國道3號木柵至香山各交流道南向入口，以及國道5號南港系統南向入口。
同時，高公局也在中秋連假期間實施單一費率收費，國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；0至5時全國道暫停收費。
高公局說，明天現有開放路肩措施照常實施，並擬增加開放路肩路段與時段，國道5號宜蘭至頭城北向路段機動開放路肩供大客車行駛，至於精進式匝道儀控，將視高速公路主線交通狀況採取嚴格管制及針對重點路段實施。