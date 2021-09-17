四叉貓驗抗體恐害禾馨挨罰25萬？柯文哲：非傷天害理的事

知名網紅四叉貓日前在施打高端疫苗後，自行前往進行抗體檢測，並公布檢測報告，直指施打高端疫苗後所產生的抗體相當少。而在事後四叉貓也公布自己是前往日前爆發特權疫苗爭議的禾馨診所進行檢驗，不過卻遭到投訴「禾馨診所並非合法的檢驗單位，且也並未開放一般民眾進行檢驗。」





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台北市長柯文哲今（17）日下午進入議會接受議員質詢時，也被問到該議題。柯文哲則表示，如果是自費做檢查，也不是什麼傷天害理的事。而衛生局長黃世傑則表示，CDC在8月30日有來函，希望能查清相關事實，「如果違反相關規定是有可能開罰。」





黃世傑表示，禾馨診所並未在中央規定的12家檢驗單位內，且按照傳染病防治法跟醫療法，如果不是指定醫院，或者收費標準沒有經過衛生局的核定的話，是違法的。黃世傑也透露，在8月30日已經接獲衛福部疾管署的來函，希望台北市衛生局能夠查核相關事實。





無黨籍台北市鍾小平則追問，是否可能有「法外施恩」的機會？對此柯文哲也坦言，對於診所能不能自行做檢查一事，要回去查查看，「如果是自費做檢查，也不是什麼傷天害理的事。」



