發函衛福部轉機師陳情放寬檢疫？邱臣遠喊冤：沒開協調會

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邱臣遠指出，整個來函他的便簽紙只寫了「茲有桃園市機師職業工會針對COVID-19疫情期間的居家檢疫規定提出建議，建請貴部了解後回覆本室。」他的辦公室函轉相關陳情內容給相關單位，沒有召開任何一場協調會議，更沒有要求行政單位強烈建議，協助將陳情團體的陳情內容代轉給相關單位來研議處理是立法委員作為民意代表最基本的職責，但辦公室沒有召開任何一場協調會議，更沒有給行政單位強烈建議。
邱臣院出示3月23日這份所發函內容，重申只有一個重點「針對桃園市機師職業工會的來函，建請衛福部了解內容之後，回覆本辦公室。」邱臣遠強調，從未召開任何一場雙向協調會議。他更批評，民進黨府院黨故意在開議前結合親綠媒體和側翼打手來混淆視聽，設局製造假新聞來陷害政治對手，這招真的是用不膩。
時代力量立委邱顯智也怒批政府利用媒體放話，影射他辦公室涉入放寬機組檢疫，抹黑在野黨，意圖護航行政院，讓他覺得非常離譜，1月的協調會並非討論放寬檢疫政策，而是要求檢討空服員可否別在機上送熱餐，以保障勞動權。
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