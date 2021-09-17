發函衛福部轉機師陳情放寬檢疫？邱臣遠喊冤：沒開協調會

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從未召開任何一場雙向協調會議。他更批評，民進黨府院黨故意在開議前結合親綠媒體和側翼打手來混淆視聽，設局製造假新聞來陷害政治對手，這招真的是用不膩。

時代力量立委邱顯智也怒批政府利用媒體放話，影射他辦公室涉入放寬機組檢疫，抹黑在野黨，意圖護航行政院，讓他覺得非常離譜，1月的協調會並非討論放寬檢疫政策，而是要求檢討空服員可否別在機上送熱餐，以保障勞動權。