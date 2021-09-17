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發函衛福部轉機師陳情放寬檢疫？邱臣遠喊冤：沒開協調會

▲媒體報導，立委邱臣遠曾發函衛福部，轉達機師公會「放寬檢疫政策」的陳情。邱臣遠喊冤表示，從沒有召開任何一場協調會。(資料照／邱臣遠辦公室提供)
▲媒體報導，立委邱臣遠曾發函衛福部，轉達機師公會「放寬檢疫政策」的陳情。邱臣遠喊冤表示，從沒有召開任何一場協調會。(資料照／邱臣遠辦公室提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-17 16:23:16｜2021-09-17 16:25:19

媒體報導，監察院針對機師檢疫「3+11」邊境管制調查內容指出，民眾黨立委邱臣遠曾發函衛福部，轉達機師公會「放寬檢疫政策」的陳情。邱臣遠今（17）日喊冤表示，他與民進黨立委范雲不同，從沒有召開任何一場協調會，根本就是府院黨結合媒體故意設局，企圖轉移風向。

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邱臣遠表示，上個會期他是交通委員會召委，今日為了查證究責「3+11」案與行政院長蘇貞昌直球對決，但就在今日媒體卻上了一篇新聞，用相關調查意外揭露這樣的開頭，指稱他也曾在3月23日發函衛福部，轉達機師工會陳情，要求衛福部了解後回覆說明。隨即他的臉書立刻被1450側翼及聖蟑士出征，連各種梗圖都做好了，指稱他也曾經是「3+11」案的推手。根本就是「府院黨結合媒體故意設局，企圖轉移風向。」

邱臣遠指出，整個來函他的便簽紙只寫了「茲有桃園市機師職業工會針對COVID-19疫情期間的居家檢疫規定提出建議，建請貴部了解後回覆本室。」他的辦公室函轉相關陳情內容給相關單位，沒有召開任何一場協調會議，更沒有要求行政單位強烈建議，協助將陳情團體的陳情內容代轉給相關單位來研議處理是立法委員作為民意代表最基本的職責，但辦公室沒有召開任何一場協調會議，更沒有給行政單位強烈建議。

邱臣院出示3月23日這份所發函內容，重申只有一個重點「針對桃園市機師職業工會的來函，建請衛福部了解內容之後，回覆本辦公室。」邱臣遠強調，從未召開任何一場雙向協調會議。他更批評，民進黨府院黨故意在開議前結合親綠媒體和側翼打手來混淆視聽，設局製造假新聞來陷害政治對手，這招真的是用不膩。

時代力量立委邱顯智也怒批政府利用媒體放話，影射他辦公室涉入放寬機組檢疫，抹黑在野黨，意圖護航行政院，讓他覺得非常離譜，1月的協調會並非討論放寬檢疫政策，而是要求檢討空服員可否別在機上送熱餐，以保障勞動權。



※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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