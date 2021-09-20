關心沉浸式遊戲產業　林楚茵化身古裝名伶超投入

沉浸式遊戲近來受到許多人歡迎，民進黨立委林楚茵把握開議前的空檔前往體驗。林楚茵說，此種結合文化及許多創新的元素在其中的遊戲，再加上美麗的扮裝，融入整個角色，確實相當新奇，盼疫情趨緩且符合防疫規範下，大家可以多多體驗。
記者黃宣尹／台北報導
2021-09-20 09:00:00
沉浸式遊戲是近來興起的一項休閒活動，由玩家將扮演戲劇中的角色，針對劇情與同行玩家討論交流、完成任務。林楚茵開議前特別前往商家「臨時人生 LARP 沉浸式桌上劇場」，除了關注此產業的發展狀況以外，也換上《秦淮八艷》的飄逸衣裳，化身古裝名伶，留下不同於主播台及議場中的難得身影。
林楚茵表示，沉浸式遊戲比起一般的桌遊，比較不需要燒腦，但多了很多人跟人之間的互動。一般桌上型遊戲大家都會為了贏，因而去推論、算計、思考，玩下來可能會有點累，但沉浸式遊戲，是體驗一個劇中角色，要把自己帶入這個角色跟其他人互動，多了一些與朋友社交的樂趣。
另現階段防疫仍不可不慎，沉浸式遊戲也有推出真人線上RPG，林楚茵試玩線上《斯卡羅》後表示，畫面很親切，就像以前玩8位元像素風格的遊戲一般。這種劇本遊戲，就算沒有看過斯卡羅的人也可以很輕鬆立刻上手，而且不用下載，用網頁就可以，不用怕有甚麼門檻，適合每一個人在家玩。
林楚茵也提到，「臨時人生 LARP 沉浸式桌上劇場」開幕沒多久就遇到本土疫情爆發，現在疫情稍微趨緩，在符合防疫規範之下，盼大家可以多多體驗這類遊戲，留下不一樣的新鮮回憶。