COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

邀王力宏「聚餐連結」遭轟防疫破口　徐若瑄大動作道歉

▲徐若瑄（中）邀請王力宏（右二）、陳子鴻（右一）等好友來家聚餐。（圖／翻攝徐若瑄IG）
▲徐若瑄（中）邀請王力宏（右二）、陳子鴻（右一）等好友來家聚餐。（圖／翻攝徐若瑄IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-09-17 15:56:09

王力宏最近從美國隔離返台，結束隔離期後馬上去好友徐若瑄家聚餐，沒想到卻因此引起軒然大波，有網友質疑王力宏剛結束14天隔離，但是應該還有7天自主健康管理，可是他自主健康管理期尚未結束，就去朋友家聚餐，可能有防疫疑慮。對此，王力宏、徐若瑄都在今（17）日稍早在社群媒體上發文道歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐若瑄在IG上曬出與王力宏、音樂人陳子鴻、黑人、范范夫妻檔，來自己家中吃飯的限時動態，沒想到卻引來網友批評不妥。根據指揮中心規定，自主健康管理期間，應該避免出入公共場所，外出也必須全程佩戴口罩，並且在自主健康管理期間，禁止聚餐、聚會或參加大型活動，而王力宏明顯違反規定。

▲徐若瑄邀請王力宏來家裡吃飯遭轟「防疫破口」。（圖／翻攝徐若瑄IG）
▲徐若瑄（左）邀請王力宏來家裡吃飯遭轟「防疫破口」。（圖／翻攝徐若瑄IG）
針對此事，王力宏在臉書發文道歉：「謝謝網友和媒體們的提醒，我真的疏忽了解隔離後的7天自主健康管理。對大家都很抱歉，對不起。我會承擔所有違規責任，剩下的3天自主健康管理也會嚴格完成。」緊接在王力宏後，徐若瑄也跟著致歉，提到：「謝謝網友和媒體的提醒，這個好朋友聚會，我們疏忽了相關防疫規定與其嚴重性。對不起，非常抱歉，也保證以後不會再發生，特此向大眾致歉。」

▲王力宏發文道歉。（圖／翻攝王力宏臉書）
▲王力宏發文道歉。（圖／翻攝王力宏臉書）
▲徐若瑄發文道歉。（圖／翻攝徐若瑄IG）
▲徐若瑄發文致歉。（圖／翻攝徐若瑄IG）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀