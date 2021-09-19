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韓星被問：要不要456億？　李政宰、朴海秀超神回應

▲李政宰（右）跟朴海秀不會被高額獎金矇騙。（圖／Netflix）
▲李政宰（右）跟朴海秀不會被高額獎金矇騙。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

2021-09-19 12:00:00

由韓國影帝李政宰、朴海秀2大韓星主演，還有男神孔劉客串的影集《魷魚遊戲》正式於Netflix上架，主角李政宰、朴海秀特別抽空接受台灣媒體視訊聯訪，聊到劇中456億韓元鉅額獎金的遊戲，若在現實中發生，他們會認為是詐欺，絕對不會相信，並表示：「那筆錢不是自己努力得來的，所以不太想拿。」

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▲朴海秀（左起）、李政宰、魏嘏雋、鄭好娟為《魷魚遊戲》主要演員。（圖／Netflix）
▲朴海秀（左起）、李政宰、魏嘏雋、鄭好娟為《魷魚遊戲》主要演員。（圖／Netflix）
《魷魚遊戲》劇情描述456個被逼入人生死胡同的魯蛇們，要在一連串的遊戲中相互競爭、合作，最後贏家可獲得高達456億韓元鉅額獎金。李政宰飾演因賭博欠下高利貸，但為了女兒發誓成為好爸爸的「成奇勳」，朴海秀飾演的「曹尚佑」是成奇勳的後輩，出身名門大學，原本是人生勝利組的他，因錯誤的選擇而背負無法承受的債務。該劇除了2位知名演員，孔劉與另一位「大咖影帝」也有客串演出。

李政宰此次飾演中年魯蛇，身形比過往出演的角色更為消瘦，他透露身材並非在意的問題，所以沒特別減重，反倒是擔心不適合演鄰家大叔，「之前都是演強烈的角色比較多，像這種鄰家大叔的角色適合我嗎？觀眾會喜歡嗎？是會有這種擔心的。但開始投入角色開拍後，剛剛說的擔心就沒有了」。朴海秀就笑說，這次合作也發現李政宰真的是「親切的鄰家大哥哥」，所以彼此合作非常愉快。

▲朴海秀飾演曹尚佑。（圖／Netflix）
▲朴海秀飾演曹尚佑。（圖／Netflix）
該劇參與遊戲的玩家，多半都是人生面臨困境，對於面對失利的人，2位也給予建議鼓勵大家，李政宰說：「最近因為疫情，在疫情持續這麼久的狀況下，有很多人正經歷著困境，不僅是疫情，劇中出現的角色，他們也經歷很多憂愁、煩惱、悲傷的事情，但不要失去盼望是最重要的，有信心『希望就會實現』。」朴海秀則表示：「不要失去希望是很重要的，活著的每一瞬間，我們可以環顧四周，照顧就在身邊的人，這些舉動我想是可以安慰和鼓勵到自己和彼此，我們的話，希望能以好的作品來為觀眾帶來安慰和鼓勵。」

2位演員提到，若劇中456億韓元鉅額獎金的遊戲在現實發生，不會選擇相信，反倒覺得是詐騙集團，李政宰說：「因為金額太大了，可能會覺得是詐騙，應該是不會相信，如果有人問我要不要456億，我應該不會相信他。」朴海秀則表示：「那筆錢，要相信也太難了，即使不是詐騙，我應該也不太想收，因為不是自己努力得來的，所以不太想。」

▲李政宰飾演成奇勳。（圖／Netflix）
▲李政宰飾演成奇勳。（圖／Netflix）
《魷魚遊戲》除了生存遊戲，也提醒人生生存的意義，李政宰拍完後感觸極深的表示：「大家看完全劇後一定會有感觸，就是在現實生活中，我們錯過了什麼，我到底為了什麼，或是為了要得到什麼而如此拚命，我覺得大家一定也會有思考這些問題的機會。我們聚餐也有聊到這問題，雖然我們是以極端的故事和狀況拍攝此劇內容，但現實生活應該是更加極端的。」

朴海秀表示：「我們的作品是以生存遊戲作為框架，雖然是在框架內發生的故事，但是其中也探討了人性的本質，說真的也在傳遞著訊息，如果大家看完以後，可能會覺得心裡悶悶的，我認為也會開始思考自己為了什麼而努力著，或是自己失去了什麼，所以我認為這是一部很特別的作品。」

▲朴海秀（左）跟李政宰（左二）透過劇中遊戲反思自己。（圖／Netflix）
▲朴海秀（左）跟李政宰（左二）透過劇中遊戲反思自己。（圖／Netflix）
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