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防疫也要有特色！立委推個人版口罩大受歡迎

▲立委高嘉瑜推出多款特色口找，以粉紅色款最受歡迎。（圖／高嘉瑜臉書）
▲立委高嘉瑜推出多款特色口找，以粉紅色款最受歡迎。（圖／高嘉瑜臉書）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-20 18:00:00

新冠肺炎疫情持續全球延燒，口罩成為每個人防疫必需品，立法院多位立委也堆出特色口罩深受支持者歡迎。其中又以港湖區民進黨立委高嘉瑜推出的款式最多，深受支持者歡迎，爭相索取，

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高嘉瑜今年至今一共推出4款口罩，包括粉紅色、Tiffany綠、黃色與中秋節特別版，粉紅色與Tiffany綠上面都有高嘉瑜的Q版畫像，黃色口罩上頭則是印有內湖、南港地區著名地景設施。高嘉瑜表示，粉紅色款最受歡迎，甚至很多南部民眾來跟她辦公室索取，很多綠營民代與名嘴上政論節目也會戴高嘉瑜贈送的口罩。

高嘉瑜表示，應景的中秋節特別版由辦公室女性幕僚設計，她也從旁提供意見，上面有Q版頭像、月亮與玉兔。至於何時會再度推出新款式口罩，她表示應該會等到過年吧。

▲立委高嘉瑜推出中秋賞月口罩。（圖／高嘉瑜臉書）
▲立委高嘉瑜推出中秋特別版口罩。（圖／高嘉瑜臉書）

國民黨不分區立委張育美，曾在立院質詢時大聊自家寵物Lulu，還對著照片隔空嬌喊「Lulu親親」、「我愛Lulu」，一度成為話題人物，也被封為「LuLu媽」。張育美具備醫療背景，畢業自高雄醫學大學藥學系，與丈夫徐萬興在桃園市中壢、楊梅地區建立天成醫療體系，新冠肺炎疫情爆發後，張育美積極協助桃園市政府抗疫，去年底也曾推出口罩，上頭除了有「LuLu l love U」字樣外，還有愛犬的頭像。

▲國民黨不分區立委張育美戴「LULU媽」口罩。（圖／翻攝自張育美臉書）
▲國民黨不分區立委張育美戴「LULU媽」口罩。（圖／翻攝自張育美臉書）
國民黨9月25日將進行黨主席選舉，資深媒體人趙少康組「戰鬥藍」，成員包含20多位國民黨籍立委。參加黨主席選舉的立委江啟臣也推出藍底白字的「戰鬥到底」，強調帶領國民黨改革戰鬥到底，絕不退縮。

▲國民黨主席選舉政見辯論會，候選人、國民黨主席江啓臣在老婆劉姿伶（左）旁同下出席。（圖／記者林柏年攝.2021.09.04）
▲國民黨主席選舉政見辯論會，候選人、國民黨主席江啓臣在老婆劉姿伶（左）旁同下出席。（圖／記者林柏年攝.2021.09.04）

台中市第二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免公投將在10月23日投票，面臨罷免投票危機的陳柏惟今年2月也曾堆出「3Q」口罩與新春福袋發送選民，紅色的口罩配上「3Q」相當討喜。

▲基進黨立委陳柏惟7日一早就到沙鹿市場發放一元新春福袋與口罩。（圖／翻攝自陳柏惟臉書）
▲基進黨立委陳柏惟過年期間至沙鹿市場發放新春福袋與口罩。（圖／翻攝自陳柏惟臉書）

「珍愛藻礁」公投案將於12月18日投票，台灣民眾黨立委蔡壁如近期巡迴全台宣傳民眾黨藻礁公投主張，她也印製「藻礁永存」口罩發送，在公眾場合蔡壁如都戴上「藻礁永存」口罩宣傳反對中油公司第三天然氣接收站方案。

▲民眾黨立委蔡壁如戴「藻礁永存」口罩，宣揚藻礁公投立場。（圖／蔡壁如臉書）
▲民眾黨立委蔡壁如戴「藻礁永存」口罩，宣揚藻礁公投立場。（圖／蔡壁如臉書）


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