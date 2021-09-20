防疫也要有特色！立委推個人版口罩大受歡迎

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▲立委高嘉瑜推出中秋特別版口罩。（圖／高嘉瑜臉書）

國民黨不分區立委張育美，曾在立院質詢時大聊自家寵物Lulu，還對著照片隔空嬌喊「Lulu親親」、「我愛Lulu」，一度成為話題人物，也被封為「LuLu媽」。張育美具備醫療背景，畢業自高雄醫學大學藥學系，與丈夫徐萬興在桃園市中壢、楊梅地區建立天成醫療體系，新冠肺炎疫情爆發後，張育美積極協助桃園市政府抗疫，去年底也曾推出口罩，上頭除了有「LuLu l love U」字樣外，還有愛犬的頭像。

▲國民黨不分區立委張育美戴「LULU媽」口罩。（圖／翻攝自張育美臉書）

▲國民黨主席選舉政見辯論會，候選人、國民黨主席江啓臣在老婆劉姿伶（左）旁同下出席。（圖／記者林柏年攝.2021.09.04）

▲基進黨立委陳柏惟過年期間至沙鹿市場發放新春福袋與口罩。（圖／翻攝自陳柏惟臉書）