防疫也要有特色！立委推個人版口罩大受歡迎

我是廣告 請繼續往下閱讀
高嘉瑜表示，應景的中秋節特別版由辦公室女性幕僚設計，她也從旁提供意見，上面有Q版頭像、月亮與玉兔。至於何時會再度推出新款式口罩，她表示應該會等到過年吧。
國民黨不分區立委張育美，曾在立院質詢時大聊自家寵物Lulu，還對著照片隔空嬌喊「Lulu親親」、「我愛Lulu」，一度成為話題人物，也被封為「LuLu媽」。張育美具備醫療背景，畢業自高雄醫學大學藥學系，與丈夫徐萬興在桃園市中壢、楊梅地區建立天成醫療體系，新冠肺炎疫情爆發後，張育美積極協助桃園市政府抗疫，去年底也曾推出口罩，上頭除了有「LuLu l love U」字樣外，還有愛犬的頭像。
國民黨9月25日將進行黨主席選舉，資深媒體人趙少康組「戰鬥藍」，成員包含20多位國民黨籍立委。參加黨主席選舉的立委江啟臣也推出藍底白字的「戰鬥到底」，強調帶領國民黨改革戰鬥到底，絕不退縮。
台中市第二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免公投將在10月23日投票，面臨罷免投票危機的陳柏惟今年2月也曾堆出「3Q」口罩與新春福袋發送選民，紅色的口罩配上「3Q」相當討喜。
「珍愛藻礁」公投案將於12月18日投票，台灣民眾黨立委蔡壁如近期巡迴全台宣傳民眾黨藻礁公投主張，她也印製「藻礁永存」口罩發送，在公眾場合蔡壁如都戴上「藻礁永存」口罩宣傳反對中油公司第三天然氣接收站方案。