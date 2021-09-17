台中首條台灣好行上路　體驗市區深度旅遊

為便利旅客賞玩台中市區，台中市政府宣布台中市第1條台灣好行路線正式上路，創下台灣好行成軍11年來的台中首發，未來將帶領旅客漫遊台中市役所、綠(柳)川、審計新村、草悟道、科博館、一中商圈、台中公園、帝國製糖廠等市區主要景點，搭配旅遊摺頁、e化導覽及旅遊套票等加值服務，預計成為旅客走訪台中市區的旅遊首選。

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今(17)日舉辦「台灣好行-臺中時尚城中城線」啟動記者會，秘書長黃崇典代表市長盧秀燕出席記者會時表示，台中舊城是台中文化縮影，有豐富底蘊。台中市第1條台灣好行路線啟用，串聯文化場域及商圈，可吃喝玩樂並體驗豐富文化，是非常值得回味的路線；另外，該路線使用低碳綠能公車並提供雲端導覽服務，沿線業者也陸續推出優惠活動，大家前來深度旅遊，一定值回票價。

觀旅局長韓育琪說，「台灣好行-臺中時尚城中城線」是原11路綠能街車轉型而來，路線由台中車站出發，採取左右環線對開的形式，沿線行經綠川、台中市役所、柳川、中華夜市、美術園道、審計新村、草悟道、科博館、台中放送局、一中商圈、台中公園、帝國製糖廠、舊台中火車站等主要景點，全程38個站點，都有各自特色，是條集結台中「文化」、「知性」、「創意」、「時尚」、「記憶」5大面向的路線。

這次進行觀光轉型，不僅針對路線車輛及站牌進行統一彩繪，也編印資訊豐富的多語旅遊摺頁，更提供38個站點的多語e化雲端導覽服務，後續將盤點沿線豐沛的文化場館資源，研議推出現地導覽機制。另外，公車票價仍維持一般市區雙十公車優惠費率，另也串聯沿線在地商家推出旅遊套票，每張優惠價100元(內含乘車券2張及特約店家50元抵用券2張)，可至實體及線上合作通路購買。

觀旅局指出，為讓旅客滿載而歸，市府同步推出搭乘享優惠活動，只要掃瞄車上QR code「台中時尚城中城路線」乘車證明，至特約店家購買商品即享優惠，鼓勵旅客多加利用，希望藉由多功能服務增加公共運輸及觀光旅遊人次，帶動在地觀光產業發展。

觀旅局提到，為慶祝台灣好行開駛，市府也推出「搭好行尋找微笑湖心亭」活動，民眾至台中車站旅服中心、台中車站前(成功路口)全航客運站、台中市役所、國立台灣美術館、自然科學博物館、美術園道商圈借問站等服務台索取「微笑湖心亭明信片」，搭乘好行至沿線景點遊玩後，將景點與明信片合照照片上傳至個人FB或IG，即可至台中車站旅服中心、台中車站前(成功路口)全航客運站、美術園道商圈借問站兌換精美禮物。