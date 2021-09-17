打造最大綜合度假城　台灣港務與南仁湖簽署安平港投資案

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台南安平港水岸複合觀光遊憩區投資開發簽約儀式，是由台灣港務公司總經理陳劭良與三地集團南仁湖育樂公司董事長鍾嘉村代表雙方簽約，並由交通部次長祁文中、台南市長黃偉哲及台灣港務公司董事長李賢義共同擔任簽約典禮見證人，有多位民意代表與會，為市港合作再添佳話。
台灣港務公司董事長李賢義表示，安平港水岸複合觀光遊憩區招商案歷經該公司多年籌劃，於今(110)年5月推出，於招商期間雖遇本土疫情衝擊，廠商投資安平港仍有高度意願，日前經綜合評選作業後，由國內最具規模、觀光育樂龍頭企業之一的三地集團南仁湖育樂公司獲最優投資人資格，取得全區16.31公頃(陸域13.48公頃、水域2.83公頃)及50年的地上權，未來將規劃結合海洋教育、幸福愛情及在地文創之開發特色元素，打造全國最大的安平星鑽綜合度假城。
李賢義說，安平港水岸複合觀光遊憩區其目標鎖定全齡、親子及國旅客群，並搭配比鄰的亞果國際遊艇城客群，定位發揮整體區域開發綜效，形塑完整的濱海商業帶，全案將分5期開發，將為安平港及台南市注入觀光休閒遊憩新亮點。
台灣港務公司總經理陳劭良指出，該公司繼106年推出安平港北觀光首案遊艇碼頭區招商案，成功引入亞果遊艇集團，並打造國內首座國際遊艇城，目前已完成遊艇大街及62席遊艇泊位，並於108年、109年連續兩年舉辦台南安平遊艇展及台南亞果遊艇嘉年華，吸引超過6萬人次參觀，已成功打響安平國際遊艇城的知名度。
陳劭良並指出，港務公司於今(110)年順勢再推出水岸複合觀光遊憩區招商案，並引入南仁湖公司進駐開發，其開發構想以安平港海洋文化觀光特色為發想，開發項目包含生態學苑、幸福廣場、荷蘭城文創小鎮以及海洋之丘影城商場，此外，亦規劃設立MICE會展型酒店、Workation酒店式公寓及遊艇碼頭等複合型設施，提供會議、展覽等商務機能，將吸引國內外觀光客駐足。
三地集團南仁湖育樂公司董事長鍾嘉村表示，從20年前投入辦理國平重劃區市地重劃時，見證水岸複合遊憩區由原先一大片魚塭地，如今蛻變成美麗的濱海港灣，未來該集團將成立安平星鑽公司專責營運事宜，以規劃打造全國規模最大的綜合度假城，並帶動台南城市的經濟發展。
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