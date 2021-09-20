北台強勢逆襲！全台928推案創5年新高　直逼6千億

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分析指出，本次爆量的台北市，與去年相比推案成長幅度高達105.7％，最主要仍與熱錢湧進，蛋黃區中、大坪數產品看俏有關，加上自三級警戒解除後，房市交易甦醒，知名建商紛紛布局928檔期；另據資料顯示，本次台北市有近50個新案推出，總銷規模30億以上的案子更高達16個，當中又屬大同區一手包辦7指標案最搶眼。
至於推案「一哥」新北市，分析表示，受遞延性剛性買盤加持，各地推案氣勢如虹，量能突破1700億大關，諸如板橋區周邊、新店央北、淡海新市鎮、土城暫緩等推案熱區，平均都有逾百億案量。
平台分析，桃園市則在重劃區新案助攻下，量能成長11.5％，成長幅度排行各縣市第二；尤其青埔特區一口氣海灌近500億量能，幾乎占全桃園市總案量一半；隨著人口紅利吸引，當地買氣也益發白熱化，價格一路挺進至4字頭；反觀新竹縣市，受上半年市場過熱，加上爭議頻傳成政府打炒房重點地區，建商態度保守，導致928檔期量縮。
平台指出，台中今年928檔期則維持往年熱度，像是具備人口、建設議題的北屯區，推案量能依舊穩定；此外，台中蛋黃區近年飽和，建商開始將目光移往土地取得成本較低的蛋白區，包括沙鹿、龍井及梧棲等地，部分低總價的首購型產品，甚至有建案出現1至2組來客就成交1戶的少見現象，但隨著市區高房價與台中港重劃區的補漲效應，當地1字頭價格已逐漸絕跡，2字頭成為普遍行情。
南台灣部分，平台表示，台南市量縮近8成，成為各縣市爐主，主因與前兩年邁入推案高峰期，案量基期較高，加上適逢疫情、缺工缺料等衝擊，業者目前多以去化手中成屋為主；但值得注意的是，雖然旺季效應衰弱，但台南建設動能仍強，持續帶動房價看漲，如傳統蛋黃地段東區，平實重劃區新案拉抬，目前行情穩坐4字頭；同時在善化、新市等外圍蛋白區，受南科效應加乘，大量就業人口也帶來剛性買盤，刺激當地房價成長，目前新案價格已直逼3字頭；另在高雄市方面，雖然相較去年量減6.8％，但整體案量仍守住600億元大關，維持往年水準，目前熱區集中於左營、楠梓等地。