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北台強勢逆襲！全台928推案創5年新高　直逼6千億

▲根據不動產網路交易平台最新統計，今年928檔期，北台灣的新建案表現強勁。（圖／NOWnews資料照片）
▲根據不動產網路交易平台最新統計，今年928檔期，北台灣的新建案表現強勁。（圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-20 12:00:00

雖然今年5月以來疫情肆虐，加上實價登錄、房地合一新制上路，房市輪番受挫，但根據不動產網路交易平台最新統計，被視為下半年房市風向的928檔期，憑藉北台灣的強勢逆襲，帶動全台推案量直逼6千億，不但較去年同期激增292億元，更創近5年來同期最高。

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數字科技旗下591新建案統計，今年六都、新竹縣市928檔期推案量約5721億，創5年同期新高，一掃疫情陰霾。平台指出，受疫情影響，許多建商推案一延再延，幸好疫情逐漸可控，隨著防疫措施逐漸鬆綁，如疫情相對嚴峻的北台灣，業者更趁勢大舉推案，帶動案量飆高；反觀中南部，除台南因去年同期推案基期高，近期又適逢豪雨、營建成本上漲，整體呈現量縮；台中、高雄熱度不減，案量與往年差距不大。

分析指出，本次爆量的台北市，與去年相比推案成長幅度高達105.7％，最主要仍與熱錢湧進，蛋黃區中、大坪數產品看俏有關，加上自三級警戒解除後，房市交易甦醒，知名建商紛紛布局928檔期；另據資料顯示，本次台北市有近50個新案推出，總銷規模30億以上的案子更高達16個，當中又屬大同區一手包辦7指標案最搶眼。

至於推案「一哥」新北市，分析表示，受遞延性剛性買盤加持，各地推案氣勢如虹，量能突破1700億大關，諸如板橋區周邊、新店央北、淡海新市鎮、土城暫緩等推案熱區，平均都有逾百億案量。

▲近兩年全台各都會區928檔期成長狀況。（表／591新建案彙整）
▲近兩年全台各都會區928檔期成長狀況。（表／591新建案彙整）

平台分析，桃園市則在重劃區新案助攻下，量能成長11.5％，成長幅度排行各縣市第二；尤其青埔特區一口氣海灌近500億量能，幾乎占全桃園市總案量一半；隨著人口紅利吸引，當地買氣也益發白熱化，價格一路挺進至4字頭；反觀新竹縣市，受上半年市場過熱，加上爭議頻傳成政府打炒房重點地區，建商態度保守，導致928檔期量縮。

平台指出，台中今年928檔期則維持往年熱度，像是具備人口、建設議題的北屯區，推案量能依舊穩定；此外，台中蛋黃區近年飽和，建商開始將目光移往土地取得成本較低的蛋白區，包括沙鹿、龍井及梧棲等地，部分低總價的首購型產品，甚至有建案出現1至2組來客就成交1戶的少見現象，但隨著市區高房價與台中港重劃區的補漲效應，當地1字頭價格已逐漸絕跡，2字頭成為普遍行情。

南台灣部分，平台表示，台南市量縮近8成，成為各縣市爐主，主因與前兩年邁入推案高峰期，案量基期較高，加上適逢疫情、缺工缺料等衝擊，業者目前多以去化手中成屋為主；但值得注意的是，雖然旺季效應衰弱，但台南建設動能仍強，持續帶動房價看漲，如傳統蛋黃地段東區，平實重劃區新案拉抬，目前行情穩坐4字頭；同時在善化、新市等外圍蛋白區，受南科效應加乘，大量就業人口也帶來剛性買盤，刺激當地房價成長，目前新案價格已直逼3字頭；另在高雄市方面，雖然相較去年量減6.8％，但整體案量仍守住600億元大關，維持往年水準，目前熱區集中於左營、楠梓等地。

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