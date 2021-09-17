實體與線上同步搶五倍券商機　應援著色比賽送好禮

為搶先攻佔報復性消費的熱潮及振興五倍券商機，內衣品牌超前佈署，不僅擴大完成電商佈局，週年慶活動更是實體門市與線上平台同步舉辦。EASY SHOP 21週年慶以「為你應援 台灣逆轉勝」為主題，推出應援超值三重優惠，同時舉辦應援著色比賽、創意應援濾鏡等活動。





我是廣告 請繼續往下閱讀

「應援著色比賽」期待用孩子的繽紛塗鴉為台灣帶來美麗色彩，有機會獲得5000元內衣兌換券；同時推出「創意應援濾鏡」透過官方臉書及IG的濾鏡功能上的應援標語為身邊的親朋好友打氣。





即日起至10月11日21週年慶期間，EASY SHOP更推出應援超值三重優惠，為全台女性的內在美應援，包含精選多款人氣商品第二件1元、滿額贈等。另外，活動期間到任一線上線下通路消費，就送21週年慶限量紀念應援印花口罩，全台限量送完為止。





週年慶期間推出的主力新款「好漾推波」明星系列，以無鋼圈輕機能型內衣，讓身體與胸型得到解放，新一代貝殼薄杯穩定推波不空杯，創新設計讓各種胸型都能穩定、推波、不空杯，此款更推出簡易尺碼，讓消費者在挑選上更簡單。另外，全通路更推出超過百款商品，包含上挺集中款、性感低V款、側包深溝款、舒適無鋼圈款、簡約素面無痕款、大胸包覆款、抗菌單品褲、男褲、能亮衣等滿足各種需求。



