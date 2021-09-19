戴口罩對孩童有害嗎？專家：目前尚無科學證據

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其中，某些無根據的論點認為：口罩潮濕會導致細菌增生或產生過多二氧化碳。然而，專家表示只要定期清洗口罩就可以保持安全乾淨。
某些論點則指出，在同學和教師都戴著口罩的情形下，年輕孩童將失去重要的視覺和社交線索，從而影響孩童的學習和發展。不認同的人則表示，既然有視覺和聽覺障礙的孩童可以學會適應，一般孩童也可以做到。
任職於梅奧兒童醫療中心（Mayo Clinic Children’s Center）的重症照護和感染控制專家Emily Levy表示，「我們不能確定口罩對孩童發展完全沒有影響，但我們知道不試圖防止病毒傳播將產生不利的影響」。
有強而有力的證據指出，在學校戴口罩的孩童可以減少傳播COVID-19病毒給其他小孩和師長。
在亞利桑那州馬里科帕縣的166間學校中，沒有實施口罩令的學校COVID-19疫情比其他學校嚴重兩倍，該縣公衛部門的醫療主任Rebecca Sunenshine指出。
包括北卡羅來納州在內的其他省份也有學校研究發現，戴口罩可以大幅降低COVID-19病毒傳播機率，尤其是搭配社交距離和其他防疫措施的情形下。
辛辛那提兒童醫院的疾病控制及預防主任Joshua Schaffzin指出，「關於防疫我們知道一點，沒有一種單一的干預措施可以取得勝利」。
但他點出，有大量證據表明戴口罩是讓學校更加安全的關鍵。
若想避免肌膚敏感，醫生建議可以定期清洗口罩，確保它們尺寸合適，並挑選採用柔軟、透氣布料製作的口罩。
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