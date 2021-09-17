五大電信iPhone 13資費出爐！月付1399元起直接0元換新機

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中華電信16日宣布，iPhone 13全系列5G機型購機優惠資費出爐，精采5G月繳1399元，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配36個月購機方案，iPhone 13 Pro Max 128GB專案價1萬9300元、iPhone 13 Pro 128GB專案價1萬5300元即能入手、iPhone 13 128GB專案價8300元、iPhone 13 mini 128GB只要5300元輕鬆帶回家。
中華電信指出，另搭配指定舊機換新機方案、舊機回收價加碼再折2000元、行動VIP等優惠，頂規旗艦新機iPhone 13 Pro Max （128GB），即可0元入手（36個月）；此外，將於24日上午8點起，於全台500間指定服務據點及網路門市同步銷售iPhone 13全系列5G機型。
此外，中華電信並宣布，17日起iPhone指定機型全面降價，包括iPhone 12全機型降4000元、iPhone 11／11 Pro／ Pro Max 最高降5000元；的iPhone 12 128G搭配月繳1399元36個月租期，只要6900元即能入手。
遠傳電信
遠傳今日公布，iPhone 13搭配「遠傳心5G方案」月付1399元，iPhone 13(128GB)，直接0元帶回家；iPhone 13 Pro(128GB)，只要7800元；大螢幕愛好果粉關注的iPhone 13 Pro Max (128GB)，也是只要1萬1800元。
遠傳指出，無論是新朋友、老客戶，10月底前申辦完成iPhone13新機，並下載註冊成為APP會員，手機專案價可回饋兩倍遠傳幣，最高2%回饋無上限；如申辦iPhone 13 Pro(128GB)專案價實際付款金額$7,800，最高可享回饋2%遠傳幣。
此外，遠傳表示， VIP客戶續約iPhone 13免付萬元預繳費，最高再折5000；另一方面，祭出預繳「行動裝置險」享月租費最高折抵1440元，加碼再送免費換電池；此外，成功申辦iPhone 13即加碼送friDay Music免費聽2個月，凡是未訂購過iCloud儲存空間的用戶，再贈送三個月免費使用50GB iCloud空間。
遠傳也宣布，針對iPhone 12(128GB)推出折扣優惠，今(17)日起至遠傳全台直營、加盟、網路門市購買iPhone 12(128GB)，手機最高現降4000，搭配5G方案1399元資費並簽約36個月，只要6900即能入手。
台灣大哥大
台灣大哥大今日宣布，申辦1,399元專案、綁約48個月，iPhone 13(128G)就能0元帶回家；至於iPhone 13 mini(256G)。搭配1,599元、綁約48個月，也能0元入手iPhone 13(256G)；旗艦版本iPhone 13 Pro(128G)只要申辦1,899元資費、綁約48個月，同樣能0元帶回家。
台灣大指出，到實體、網路門市預購iPhone 13系列機款，只要預繳3,000元訂金，並於10月31日前申辦5G指定專案，最高送3,000元momo幣；30日前在網路門市預購iPhone 13系列，並申辦任一5G專案，還有機會一次抽中AirPods Pro和Apple Watch Series 6；同時，也同步針對iPhone 12系列推出降價優惠，申辦指定資費，最高降4000元。
為了讓果粉安心使用新機，台灣大表示，針對手機保險提供優惠活動，申辦iPhone 13系列新機搭配專案，即享電信帳單指定金額減免及一年期個人資安保障；10月底前到直營門市購買iPhone 13系列相關配件，可享85折優惠，購買AirPods 、AirPods Pro藍牙耳機同享85折優惠，還可以99元加價購買原廠12W旅充；另外，iPhone 13進行達人手工包膜服務，享全機包膜9折優惠，現場有多款模料材質與圖騰可供選購。
亞太電信
亞太電信16日公布，「5G極速升等」iPhone 13全系列購機方案，申辦iPhone 13 Pro 128GB機型，月付1399元(36期)，享5G不限速高速上網，網外再送220分鐘通話優惠，優惠價1萬3800元，門市申辦取機時再折1000元；另外，iPhone 13 Pro 128GB搭配2699元指定方案，約期36期，專案價0元。
亞太補充說明，iPhone 13全系列的5G購機方案，專案價最高折1500元； 17日中午12時起至23日於亞太電信預約活動網頁進行線上預約，預約成功者，還可於申辦取機時獲得專案價現折1000元的早鳥優惠折扣，購機價最高現折2500元。
亞太指出，購機搭配30期以上全資費，加贈蘋果原廠MagSafe充電器，提升充電過程便利性及充電效率；同時，不限機型不限資費方案，凡申辦「Gt智慧保鑣」手機保險月繳型方案，可享首月零月租優惠，年繳型方案享全家便利商店購物金150元；全系列資費再送一個月「影音奇饗包」，享Gt TV電影戲劇隨選隨看、CatchPlay影音服務或KKBOX Hi-Res無損音質服務首月零月租優惠。
台灣之星
台灣之星16日公布，iPhone 13系列預購優惠方案，最低5G月租599元起就可入手最新iPhone 13；月租799起，除可享4G上網吃到飽，還可再享「用到5G才付錢、每月最高只要加200元」，相當於最低月租999起，就可享5G不限速上網吃到飽，且搭配舊機換新機方案，除原有之舊機回收金外，手機專案價還可享最高再折8000元優惠，並享語音網內互打免費、網外贈送最高300分鐘優惠。
台灣之星指出，針對喜愛影音娛樂服務的消費者，凡申辦本系列專案者皆可享月租費月加100元直接升級電信全餐、精選各式吃喝玩樂加值服務包含流行音樂館、LINE MUSIC、CATCHPLAY、LiTV、Pubu、ez訂及Kono，隨你選且月月可更換，語音通話再打3折。
台灣之星說明，老客戶免帶舊機，依年資及T-Club禮程星等搭配指定資費即享額外手機折扣，首先為年資部分，年資越久折扣越多，最高折$7,000；紫、金、鑽星VIP於網路門市申辦，除原有年資折扣外，可享疊加T-Club禮程星等折扣，依星等不同，總計最高折1萬3000元，成功續約滿7日再享加碼尊榮禮遇。
台灣之星補充，尊榮禮遇包含搭配指定資費，享Anker真無線藍芽耳機半價購入資格；針對平日喜歡追劇或看訂影的用戶，提供CATCHPLAY+、LITV、ez訂等熱門影音加值服務，前3個月只要月付19元的優惠價；另外，流行音樂館免費體驗一個月。