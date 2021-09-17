不畏疫情衝擊 永真生技響應「新南向」計畫進軍越南

疫情改變許多商業模式，成立13年的台中市永真生技，不僅從實體通路轉戰電商應變，在外貿協會輔導下，拍攝形象影片加強網路行銷，同時入選為經濟部新南向市場創新行銷開發計畫廠商，即將前進越南拓展海外通路。創辦人黃麗玲表示，台灣優良產品能在獲得肯定後進軍國際市場，是她創業13年來最大成就。





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原本從事保險業的黃麗玲，因緣際會投入生技產業。黃麗玲說，13年前父親心臟出問題住進加護病房，原本應開刀裝支架，但父親有三高、糖尿病及肝癌等多重疾病，醫生需要審慎評估動刀時機。那時，家人正與國外廠商洽談保健食品代理事宜，決定讓父親先吃調理身體，讓人意外的是，不久後醫生再次評估，認為父親的病況好轉，不需馬上開刀。





黃麗玲在外貿協會的品牌形象影片中特提及，國人要有預防醫學的保健觀念，基於這樣的使命感，她積極爭取拿到國內的代理權，成立了永真生技，而且前3年都只做一支產品「顧欣」精氨酸產品。「自己不敢吃的，絕不敢開發銷售」多年來，黃麗玲經營永真，始終秉持這樣的初心，以致，永真生技不像其他公司產品琳瑯滿目，13年來只開發了9支產品，立志要將每支產品做到保健食品界的LV頂級水準。





▲黃麗玲經營永真初衷，是要讓國人有預防醫學的保健觀念。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.17)

黃麗玲說，很多人以為只有老年人才要吃保健食品，其實各個年齡層的人都需要，小朋友在成長期很需要補充鈣質；重度使用3C產品的情況下，葉黃素的補充就很需要，從年輕就要開始保養，在病症還未發生前，透過很到位的營養補充品來調理身體，是可以幫我們HOLD住身體的健康，這就是預防醫學的保健觀念。





去年初起新冠肺炎疫情肆虐，許多消費者不敢走進藥局，永真生技受到衝擊，跨足網路電商，為讓消費者安心，信心十足的祭出「無效退費」，「滿意保證」策略，消費者購入產品後90天內若不滿意，公司願意退費，霸氣之舉引來業界側目。





▲黃麗玲說，經營永真十餘年，最大收穫是藉由保健食品，照顧好媽媽這位老寶貝，儘管87歲高齡，依然健朗。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.17)

永真生技今年參加財團法人商業發展研究院舉辦的「新南向市場創新行銷開發計畫─海外創意策展」，獲得經濟部核定為入選廠商。黃麗玲說，公司成立13年產品都只在國內銷售，一直想要打入國際市場，剛好政府有這樣的政策。黃麗玲笑說，永真生技準備好了，進軍越南市場是海外拓展第一步。





永真生技創立以來，每月定期定額捐助慈善團體，如喜憨兒、伊甸社會福利、罕見疾病基金會、世界展望會等弱勢團體，持續傳遞這份溫暖，和成立永真生技的初衷相同，希望可以協助幫助消費者享有生命的尊嚴與喜悅。









