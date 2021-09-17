因應中秋連假人流　陳其邁呼籲避免南北移動

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陳其邁也只出，到餐廳吃自助餐，除非是服務人員夾菜，若是顧客自行夾菜，每位顧客所用的夾菜夾僅限單次使用，業者需清洗消毒夾菜夾後，才可供下位顧客使用。他也說，需限制每位顧客單次使用夾菜夾的理由是，新冠病毒傳播，除了飛沫，還有接觸傳染，假如顧客們共用一個夾菜夾，就可能造成整個自助餐廳的群聚感染，這在國外有很多例子，發現假如自助餐共用夾菜夾，染疫風險就會升高。
至於，其他中秋防疫守則，高雄市觀光景點部分嚴格進行人流管制，凡人流達60%時會有警示和人員舉牌，達80%會進行管制和人員勸離，室內景點要做到實聯制、量體溫、酒精消毒和人流上限管制，室外型景點則要保持1公尺以上社交距離，市府也將加強各景點巡查，避免群聚和未戴口罩，同時加強景點公廁及設施的清消。
百貨賣場部分，要進行營業面積「一坪一人」的人流管制，落實防疫措施，發生人流群聚時，要求業者即加開結帳機台和進行宣導。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。