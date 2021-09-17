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因應中秋連假人流　陳其邁呼籲避免南北移動

▲高雄市長陳其邁今天在防疫記者會公布中秋防疫守則會中提醒大家中秋連假盡量避免南北移動。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天在防疫記者會公布中秋防疫守則會中提醒大家中秋連假盡量避免南北移動。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-09-17 18:17:55

中秋連假自明(18)日起一連4天，高雄市長陳其邁今（17）日在防疫記者會針對觀光景點、百貨賣場、餐飲業者等公布中秋防疫守則並再次呼籲大家北部仍有本土零星個案，南北移動會帶來風險，他認為，以高雄而言，落實防疫措施外出時須全程配戴口罩，食物盡量外帶就沒有太大問題。

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陳其邁也再次提醒大家，即日起至9月26日止，公私團體的烤肉社交活動一律禁止，同時禁止在各類公共場所和騎樓烤肉，但在自家陽台、露台、頂樓等未與其他住戶共用的空間則不受限，連假期間避免跨縣市的南北移動，外出時須全程配戴口罩，食物盡量外帶。

陳其邁也只出，到餐廳吃自助餐，除非是服務人員夾菜，若是顧客自行夾菜，每位顧客所用的夾菜夾僅限單次使用，業者需清洗消毒夾菜夾後，才可供下位顧客使用。他也說，需限制每位顧客單次使用夾菜夾的理由是，新冠病毒傳播，除了飛沫，還有接觸傳染，假如顧客們共用一個夾菜夾，就可能造成整個自助餐廳的群聚感染，這在國外有很多例子，發現假如自助餐共用夾菜夾，染疫風險就會升高。

至於，其他中秋防疫守則，高雄市觀光景點部分嚴格進行人流管制，凡人流達60%時會有警示和人員舉牌，達80%會進行管制和人員勸離，室內景點要做到實聯制、量體溫、酒精消毒和人流上限管制，室外型景點則要保持1公尺以上社交距離，市府也將加強各景點巡查，避免群聚和未戴口罩，同時加強景點公廁及設施的清消。

百貨賣場部分，要進行營業面積「一坪一人」的人流管制，落實防疫措施，發生人流群聚時，要求業者即加開結帳機台和進行宣導。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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