疫情下新住民憂烤肉觸法？全台各地規範一次看

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為了讓事情更簡單，我們列出了各地區的烤肉防疫規範，讓你能安心的慶祝中秋節，並配合指揮中心的防疫措施。
不開放戶外烤肉的縣市
台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、屏東縣、苗栗縣。
目前尚無禁止戶外烤肉區，會依疫情情況有所調整
澎湖縣、金門縣、連江縣
台北市 | Taipei City
根據台北市副市長黃珊珊所述，河濱公園將不開放任何烤肉相關活動。
她表示，台北市除了河濱公園以外，本來就沒開放公共場域可以烤肉，今年也不會有所不同。
然而，針對民眾在自家的頂樓或騎樓下烤肉，黃珊珊表示只要大家烤肉時全程配戴口罩並將食物拿進屋內吃，是被許可的。
雖然這項規定遭到許多網友抨擊，黃珊珊強調這次的防疫措施主要是為了預防「群聚」而非「烤肉」。
她補充道，中秋節相關活動應注意室內不超過80人，室外不超過300人。
中秋活動也不應供餐，參與的民眾也應全程配戴口罩。
新北市
不開放河濱公園烤肉，與烤肉相關公共活動一律禁止，在家則不限制。
桃園市
中秋活動全數停辦，包括所有社區和社團都全面停辦。市府所屬的風景區、公園、河濱公園一律不開放烤肉。
在加強二級警戒的措施下，集會活動人數上限降至室內50人、室外100人。
基隆市
即日起禁止戶外烤肉，騎樓也包含在內。各里中秋活動無法達到中央防疫標準就停辦。
新竹市
僅開放同住家人可在家烤肉，不開放任何公共場所烤肉活動。強化二級警戒措施，集會活動人數上限降至室內50人、室外100人。
新竹縣
同新竹市，僅開放同住家人在家烤肉，不開放任何戶外公共場所辦烤肉活動。持續採取強化二級警戒防疫措施，暫時不強制取消活動及調降集會活動規範人數。
苗栗縣
僅開放同住家人可在家烤肉，不開放任何公共場所烤肉活動。
台中市
戶外公共場域一律禁止烤肉活動，包含公園、社區中庭、停車場、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等。家裡烤肉則以同住家人為限。
經勸導不聽者，將依傳染病防治法處新台幣3000元至1萬5000元以下罰鍰。
彰化縣
烤肉以同住家人為主，禁止在社區活動中心、公廟廣場、公園、風景區、停車場等公共場所進行烤肉活動。
南投縣
南投縣戶外公共場域含騎樓禁止烤肉，家戶內烤肉以同住家人為限。
雲林縣
禁止民眾在戶外場所烤肉，僅開放同住家人在自家庭園、空地進行烤肉活動。停辦社區、社團的中秋節活動。
嘉義市
禁止社區、社團進行烤肉集會等中秋活動，同住家人烤肉則不限制。
嘉義縣
不開放戶外公共場所烤肉，取消所有社區、社團烤肉，只能與同住家人居家烤肉。
台南市
禁止戶外公共場所烤肉，不鼓勵也不禁止在自家庭院、騎樓、陽台、頂樓烤肉。
高雄市
禁止戶外各類公共場所及騎樓烤肉，禁止公私團體辦理烤肉活動，民眾只能在家中與同住家人烤肉。
屏東縣
公共區域禁止烤肉，民宿、旅館禁止烤肉，僅限同住家人於自家烤肉。
宜蘭縣
不開放公共場所烤肉，包含騎樓、風景區、社區等，僅開放同住家人在家烤肉。
花蓮縣
停辦社區、社團烤肉活動，戶外公共場域也一律禁止烤肉，僅開放同住家人在家烤肉。
台東縣
不開放公共場所烤肉，包含公園、停車場等，也禁止舉辦大型集中烤肉活動。允許家庭烤肉，但仍須遵守防疫規定，若家庭是在戶外庭院烤肉，須配合戴口罩和維持安全距離。
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