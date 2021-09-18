COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情下新住民憂烤肉觸法？全台各地規範一次看

▲為了讓事情更簡單，我們列出了各地區的烤肉防疫規範，讓你能安心的慶祝中秋節，並配合指揮中心的防疫措施。(圖/擷取自Shutterstock)
▲為了讓事情更簡單，我們列出了各地區的烤肉防疫規範，讓你能安心的慶祝中秋節，並配合指揮中心的防疫措施。(圖/擷取自Shutterstock)

The China Post/綜合報導

2021-09-18 12:00:00

根據The China Post報導，在台新住民近期可能會被台灣各地區的中秋節烤肉防疫措施規範搞的滿腹疑團。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然有些地區的規範看起來蠻直白的，台北市卻因為看似有點多餘的規範被網友大力抨擊。

為了讓事情更簡單，我們列出了各地區的烤肉防疫規範，讓你能安心的慶祝中秋節，並配合指揮中心的防疫措施。

不開放戶外烤肉的縣市 

台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、屏東縣、苗栗縣。


目前尚無禁止戶外烤肉區，會依疫情情況有所調整 

澎湖縣、金門縣、連江縣


台北市 | Taipei City

根據台北市副市長黃珊珊所述，河濱公園將不開放任何烤肉相關活動。

她表示，台北市除了河濱公園以外，本來就沒開放公共場域可以烤肉，今年也不會有所不同。

然而，針對民眾在自家的頂樓或騎樓下烤肉，黃珊珊表示只要大家烤肉時全程配戴口罩並將食物拿進屋內吃，是被許可的。

雖然這項規定遭到許多網友抨擊，黃珊珊強調這次的防疫措施主要是為了預防「群聚」而非「烤肉」。

她補充道，中秋節相關活動應注意室內不超過80人，室外不超過300人。

中秋活動也不應供餐，參與的民眾也應全程配戴口罩。


新北市 

不開放河濱公園烤肉，與烤肉相關公共活動一律禁止，在家則不限制。


桃園市 

中秋活動全數停辦，包括所有社區和社團都全面停辦。市府所屬的風景區、公園、河濱公園一律不開放烤肉。

在加強二級警戒的措施下，集會活動人數上限降至室內50人、室外100人。


基隆市 

即日起禁止戶外烤肉，騎樓也包含在內。各里中秋活動無法達到中央防疫標準就停辦。


新竹市 

僅開放同住家人可在家烤肉，不開放任何公共場所烤肉活動。強化二級警戒措施，集會活動人數上限降至室內50人、室外100人。


新竹縣

同新竹市，僅開放同住家人在家烤肉，不開放任何戶外公共場所辦烤肉活動。持續採取強化二級警戒防疫措施，暫時不強制取消活動及調降集會活動規範人數。


苗栗縣

僅開放同住家人可在家烤肉，不開放任何公共場所烤肉活動。


台中市

戶外公共場域一律禁止烤肉活動，包含公園、社區中庭、停車場、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等。家裡烤肉則以同住家人為限。

經勸導不聽者，將依傳染病防治法處新台幣3000元至1萬5000元以下罰鍰。


彰化縣 

烤肉以同住家人為主，禁止在社區活動中心、公廟廣場、公園、風景區、停車場等公共場所進行烤肉活動。


南投縣 

南投縣戶外公共場域含騎樓禁止烤肉，家戶內烤肉以同住家人為限。


雲林縣 

禁止民眾在戶外場所烤肉，僅開放同住家人在自家庭園、空地進行烤肉活動。停辦社區、社團的中秋節活動。


嘉義市 

禁止社區、社團進行烤肉集會等中秋活動，同住家人烤肉則不限制。


嘉義縣 

不開放戶外公共場所烤肉，取消所有社區、社團烤肉，只能與同住家人居家烤肉。


台南市 

禁止戶外公共場所烤肉，不鼓勵也不禁止在自家庭院、騎樓、陽台、頂樓烤肉。


高雄市 

禁止戶外各類公共場所及騎樓烤肉，禁止公私團體辦理烤肉活動，民眾只能在家中與同住家人烤肉。


屏東縣 

公共區域禁止烤肉，民宿、旅館禁止烤肉，僅限同住家人於自家烤肉。


宜蘭縣

不開放公共場所烤肉，包含騎樓、風景區、社區等，僅開放同住家人在家烤肉。


花蓮縣

停辦社區、社團烤肉活動，戶外公共場域也一律禁止烤肉，僅開放同住家人在家烤肉。


台東縣

不開放公共場所烤肉，包含公園、停車場等，也禁止舉辦大型集中烤肉活動。允許家庭烤肉，但仍須遵守防疫規定，若家庭是在戶外庭院烤肉，須配合戴口罩和維持安全距離。


更多新聞請看The China Post


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀