「陽明實驗山屋」驚豔設計圈　吳思瑤助翻轉公共治理思維

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此次「陽明實驗山屋」改造，宗旨就是要「在國家公園打造一座微型美術館」，除了是吳思瑤本身最熟悉的議題與人脈外，陽明山也正巧在吳思瑤的立委選區內，「人親土親」讓吳思瑤投入動力更是加倍。
吳思瑤過去催生了設研院，對於用設計導入公共政策 、社會創新，一路以來都參與甚深，也持續助力好的設計力與政府公標案建立合作機會。正巧設研院此次跟文化部發起了「公共服務創新專業服務協力計畫 Open Call」計畫，她也相當關注。
格式設計展策總監王耀邦提出「陽明實驗山屋」參與此計畫的公開徵選。吳思瑤在設計界、建築界都有許多朋友，王耀邦就是其一，在還沒有此專案前，雙方就曾針對「山的博物館」多所交換意見。最終格式獲得評審青睞，吳也相當開心，團隊從成形到後續的溝通協調，吳都一路參與、協助。
據了解，在格式獲得青睞後，吳思瑤今年陸續協助召開多場會議，針對陽明實驗山屋與公部門進行跨部會討論。她說，自己一直想在台灣打造「山的博物館」，日本的高尾山就有這樣的案例，去走了一趟之後相當有收穫，也認為選區內的陽明山國家公園，有豐富的人文資產，還有火山地形這麼珍貴的資源，在這打造「山的博物館」再適合不過，有這樣的案子，自己當然很有興趣。
吳思瑤說，過程中共開了10多次協調會，剛開始甚至讓主管單位營建署以為是詐騙集團。她笑說，因為文化部對此案補助500萬，讓格式團隊找營建署合作，「營建署一聽到還想說，哪有這麼好的事，我找營建署來開會，他們根本不相信」。
她說，這就是「公共創新」。傳統公部門以各自為本位，萬萬沒有想到，會有其他部會願意帶資源來，文化部帶著有形的預算、設研院帶無形的資產，就是專業設計師們，「我一開始的工作，就是說服營建署相信是真的，讓他們知道，可以做一個大型的改變與翻轉」。
吳思瑤滿是投入地表示，這個夢想成真的過程，真的非常感動，對於公部門及參與的所有人來說，有2個很重要的收穫。
第一，是採購程序的鬆綁，讓整個案子更有彈性、更前瞻、更進步；第二，透過設計導入，把空間改造，也改變了對公共治理的思維，更對於策展思維、怎麼去呈現山的體驗，有了更多的想像空間。
吳思瑤向記者介紹山屋的內部空間。她說1樓的「火山咖啡」，以該地火山群的特色為發想，透過想像表現出陽明山風味的咖啡。三款咖啡風味「霧氣」、「熔岩」、「火山礫」靈感取自鄰近的小油坑火山作用的顏色、溫度、聲響、氣味等，再將其轉化為不同口感。
這是透過陽明山的火山地形來做地方創生，把火山變成可以賣的商品。然而她強調，商品化的意義，不是為了真的賺錢，是讓大家在喝咖啡的時候知道，這地方真的是火山，把地方的劣勢轉化成優勢，這是「防災創生」的想法。
另格式團隊找了4位不同領域的專家，設計了「地質的陽明」、「味的陽明」、「夜的陽明」及「冒險的陽明」等4條登山路線，讓訪客重新走讀草山之徑。吳思瑤認為，對於感官會有更多意想不到的刺激，不再只是單純制式的登高爬山。
吳思瑤說，現在隨著「小觀音房舍」空間改造成功之後，大家都能感受到，原來國家公園管理處的空間，可以從廢棄變成如此有美感、親近人的。她也說，官員最終也受到了很大的改變。從一開始的不相信，到後來簡報的頭頭是道，這對公部門的思維改造來說，也是很大的進展。
吳思瑤認為，這個山屋已經成為典範，她也透露現在持續跟營建署說，未來還要有山屋2.0、3.0。其中，山屋2.0已找科技部，要來改造「大屯火山監測站」，屆時「山的博物館」會變成一個聚落，把陽明山國家公園管理處現有的空間都活化，並且導入美感跟設計，還有創新的營運思維。
未來也要把概念推廣到其他的遊客中心，她說，「以前遊客中心都是去上廁所、投販賣機，現在加上教育意義、科普意義，讓人們對於陽明山的地形有更多親近與認識」。
吳思瑤也說，「山的博物館」會永續營運下去，但最重要的是，要符合品質導向。政府採購能夠革新，有了彈性打破制式框架，再加上多重的前瞻作法，這樣的公共創新，就是文化部提這個案子的最大意義，未來打算邀請鄰近學校的學童一同體驗，讓活化的思維向下紮根。