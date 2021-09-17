中職／差點投滿8局　葉總透露換下王維中的原因

味全龍王牌左投王維中今(17)日繳出返台後最佳表現，助隊以1:0擊敗中信兄弟，主投7.2局、103球，只差1出局數就投滿8局，賽後「葉總」葉君璋透露8局上換投考量，「老實說他的球數已經來到很極限了。」
記者鍾東穎/台北報導
2021-09-17 21:39:25
王維中透露投完7局時，投手教練有來詢問狀況，他自認還可以也還想再撐1局，「一定有想多丟，自己心裡也稍微掙扎一下，因為好幾次，我決定要續投都是失敗的，印象比較深刻的是第一場。」
所以8局上2人出局無人上壘，看似有機會投完，王維中還是交給教練團決定退場時機，葉君璋表示，「老實說他的球數已經來到很極限了，後來是因為兩個左打，但在這內容裡，大概感覺得出來他有點疲勞，球偏高。」因此跟接替的投手田澤純一溝通好就換投了。
葉總認為王維中可能想幫忙吃緊的牛棚戰力，所以三振率偏低、僅2次三振，使得用球數降低，能拉長局數，王維中則坦言自己到2、3局才發現今天還沒投出三振，不過投球策略只是順其自然。
王維中說，「其實每一場都想把局數拉長，一直告訴自己用最少的球數，丟最長的局數，今天做到了。」也笑說隊友吉力吉撈．鞏冠開轟後，終於打破僵局，「覺得很新鮮，很少在丟的時候領先。」