台派青年成立「台灣韜略策進學會」 盼重新建構兩岸論述
台灣第一個由台派青年發起的智庫－「台灣韜略策進學會」成立了！未來除專注議題研究，預計會以出版、舉辦論壇座談等方式，展現新生代的行動力，盼以宏觀的視野、敏銳的觀點，透過青年行動開創新局。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-17 22:00:03
台灣韜略策進學會的首任理事長張人傑表示，在疫情與後疫情時代，意見領袖或評論家，在知識傳遞的角色更為重要，無論重大政策的解讀、數據資訊的判讀，及新聞媒體的識讀，「台灣韜略策進學會」將是一個開放的平台，梳理跨領域的題材，及匯聚跨科際的專業人才庫。
副理事長田麗虹也說，時代不同了，當前的政策溝通不僅仰賴政府內宣，更需要民間的力量開啟對話，尤其促進兩岸對談，拓展國際交流的空間，「台灣韜略策進學會」將會是重要的公共財。
副理事長張宇韶認為，中共即將進入「二十大」，對台灣、區域及全球，可預期帶來舉足輕重的影響，現在正是需要重構新世代論述的時刻，作為民間的學術團體，在兩岸及對外交流交往中，具有較大的彈性和空間；在當代思潮下，更需傾聽不同政黨、派別、機構、階層的聲音，作出較為客觀理性的分析判斷。
學會秘書長吳建忠指出，「台灣青年必須建構屬於這個時代的論述，無論國際政治或兩岸關係，台灣新生代必須提出自己的詮釋！」因此協會將致力於學術專著的編輯出版，發表有特點、有深度、有影響力的學術專著，對於有志者、研究者來說均具有參考價值，歡迎有志青年加入。