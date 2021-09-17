第2劑疫苗開打　陳其邁：免預約專人通知

第二劑新冠肺炎疫苗將在9月16日起陸續施打，高雄市長陳其邁今(17)日宣布，凡在高雄市完成注射第一劑疫苗、年逾75歲的長者，不管是否在籍，不管第一劑是打AZ或莫德納，高市府都會主動寄發第二劑接種通知書給長者，長輩們依指示到接種站，就能完成第二劑疫苗接種。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-17 22:30:00
陳其邁今天在防疫會議後記者會表示，高雄市對年逾75歲長者第二劑疫苗接種服務，比照第一劑，長輩們不用預約，憑市府所所發放的通知書去接種即可，獨居、行動不便、身心障礙長輩，可致電向區公所申請免費計程車接送服務。
陳其邁說，長輩AZ疫苗第二劑在9月16日起陸續施打，預計接種至9月26日，要記得備齊通知書、健保卡等證件，用車需求要向區公所登記。莫德納部分，75歲以上長輩預計在9月27日至10月3日為第二劑疫苗接種日期，不用預約、不用排隊，9月24日前區公所同仁會發通知書，請大家依照通知書接種。
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