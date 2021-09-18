巷仔內／民眾黨北市議員選戰　能否承接柯文哲光環成關鍵

2022年地方縣市首長與議員選戰，是台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨要面臨的重大考試之一。其中由柯文哲執政近8年的台北市又是重中之重，無論是副市長黃珊珊能否繼承衣缽接任市長，又或是民眾黨台北市議員的當選席次數目，都是柯文哲施政8年來的間接成績單。而柯文哲的光環是否能傳遞給民眾黨的候選人們，特別是「台北市」的候選人們，將是選戰中非常重要的觀察指標。





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時間先拉回2020年總統及立委選戰，台灣民眾黨憑著柯文哲的金字招牌，雖然囊括了第三多的政黨票，也在立法院內有了5席不分區立委，不過反觀區域立委選戰，民眾黨的候選人們並未如此順利，而是「全軍覆沒」。換言之，將政黨票投給台灣民眾黨的人們，可以肯定是支持柯文哲的，但卻不一定支持民眾黨，因為政黨票的得票率，並未反應到區域立委的選票中。





而在2018年柯文哲爭取連任時，也有少數想憑藉柯文哲光環而以無黨籍參選台北市議員的候選人。不過礙於當時台灣民眾黨並未成立，且多數候選人都只想憑藉政治紅利當選，有地方實力的人並不多，因此多數當選的候選人都為原議員或紮根許久的地方人士。





而2022年則完全不同，除了柯文哲已經組織台灣民眾黨外，多數檯面上呼聲較高的北市議員參選人們，都為柯文哲市府內的幕僚，可以說是加深了在選戰中與柯文哲之間的聯繫，民眾對於台北市政的好惡，或多或少也會反應在選票上，也因此部分幕僚雖然在地方基層紮根不深，但可以透過柯文哲的市政成績，來說服民眾將票投給民眾黨的候選人。





假設2022年民眾黨在北市6個選區都推出1名候選人參戰，如果6席全上，對於柯文哲與民眾黨來說當然是最好的結果；不過若是6席中當選數少於3席，恐怕就象徵著民眾黨的大潰敗。原因在於這樣的敗選，證實就算憑藉著柯文哲的8年執政政績，其光環仍舊無法轉移給他人。到時候民眾黨恐怕得好好思考：若是沒了柯文哲，民眾黨還剩下什麼？



