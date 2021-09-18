傳LINE「表情貼or貼圖」哪個好用？女孩一面倒：差太多了
近年來隨著科技逐漸發達，不少人開始都會利用社群軟體如LINE、臉書（Facebook）、instagram等進行聯絡和交談，其中LINE就因能以傳遞貼圖方式表達情感，而深受用戶喜愛。不過，就有網友表示疑惑「傳LINE的時候，表情貼和貼圖，哪個好用？」沒想到女孩們紛紛一面倒，直言「差太多了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-18 09:45:50
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「女孩傳LINE喜歡用表情貼還是貼圖」的文章表示，「之前很愛買貼圖，但最近發現表情貼好好用，買了好多，放在訊息裡面很可愛，很像以前用的表情符號，也可以直接跟貼圖一樣丟出去，買一個貼，可以兩種使用，CP值是不是比較高」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
女孩網友們紛紛一面倒的力讚「表情貼」，「表情貼可愛」、「愛用表情貼+1，而且表情貼一組裡面比較多圖案，CP值更高」、「內建的表情貼配合好很好玩的」、「現在表情貼有出會動的，更可愛」、「表情貼+1，有沒有加文字情緒差很多」、「我也比較喜歡表情貼，有的很可愛」。（編輯：王柏文）