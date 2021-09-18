秋老虎持續發威！中秋前夕悶熱 留意高溫、午後備雨具
氣象局指出，今（18）日清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，白天各地以多雲到晴的天氣為主，中午過後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，請大家午後外出活動留意天氣上的變化攜帶雨具備用；各地高溫來到31至35度，戶外活動請做好防曬的工作並多補充水分。
記者許家禎/台北報導
2021-09-18 08:19:16
氣象局指出，中秋前夕，悶熱、秋老虎的天氣仍會持續。室內活動或外出，請務必嚴防中暑、熱傷害。有可能會有高溫警示。午後雷陣雨部分，可能有瞬間大雨、雷擊和強風之危害，請關注天氣變化、調整外出計畫。而溪河活動於午後務必提高警覺、留意溪水暴漲跡象，降低意外風險。
至於連假各日天氣概況，看不看得到月亮？氣象局指出今日周六受高壓影響、水氣稍多，各地多雲到晴。西半部、東北部和各地山區，午後局部短暫雷陣雨，且可能局部大雨。
週日、週一 (9/19到20)，太平洋高壓略增強，各地晴到多雲。各地山區、中南部部分地區，午後局部短暫雷陣雨，天氣炎熱紫外線強，戶外注意防曬防中暑。21日中秋節因高壓影響、水氣稍增，各地多雲到晴，東南部局部短暫陣雨。各地山區、中南部部分地區，午後局部短暫雷陣雨，入夜時午後雷雨雲系可能仍偏多，越晚雲系消散後賞月機率會越高。