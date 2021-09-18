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曾上繳90億稅金！張庭遭爆逃回台灣　註銷名下9間公司

▲張庭曾在直播中哭訴，透露自己每天都很累。（圖／翻攝張庭抖音）
▲張庭曾在直播中哭訴，透露自己每天都很累。（圖／翻攝張庭抖音）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-09-18 09:42:57｜2021-09-18 10:20:32

資深藝人張庭和老公林瑞陽結婚11年，2人將事業重心移往大陸做微商，生意經營得有聲有色，據傳身價高達1290億新台幣，光是稅金就曾上繳90億新台幣，令人咋舌。但現在卻傳出張庭已經悄悄註銷名下9家公司，註冊資本合計約17.4億新台幣，並且逃回台灣，引發網友熱議。

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▲張庭大動作註銷名下多間公司。（圖／翻攝微博）
▲張庭大動作註銷名下多間公司。（圖／翻攝微博）
根據大陸官方備案的企業徵信APP「企查查」資料顯示，以張庭本名張淑琴為法定代理人的9間公司分別遭到註銷，這些公司皆是今年初在上海成立，每間資本額都高達近2億新台幣。雖然張庭還是67間公司的法定代理人，但由於大陸最近積極整肅娛樂圈，並針對藝人逃稅做出嚴懲，因此網友紛紛開始臆測張庭此舉的背後用意。

▲張庭（左）、林瑞陽累積上億身家。（圖／翻攝張庭微博）
▲張庭（左）、林瑞陽累積上億身家，還曾大手筆買房送朋友。（圖／翻攝張庭微博）
大陸政府從范冰冰的陰陽合約開始追查藝人逃稅，許多明星被爆料紛紛註銷名下相關公司，藉以和逃稅一事劃清界線，林心如今年8月因註銷名下工作室登上微博熱搜，但經紀人出面澄清只是資源整合，所以也有網友認為張庭此舉也是為了同樣的原因。對此張庭和林瑞陽尚未對外公開說明，張庭昨（17）日還更新抖音影片，看起來心情似乎未受影響。

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