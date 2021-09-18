日職／台灣英雄！陽岱鋼還有機會留在日職嗎？

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二軍打擊率高達0.342、8轟、7次盜壘，最後在二軍拿下最高上壘率獎項，2009年6月中，他開始改變，並加練外野手。

陽岱鋼在2010年球季出賽109場大增，加上球隊看好他未來性，讓他自2011年開始，逐漸站穩先發一軍角色，而他的守備跟速度優勢也展現出來。

2013年的陽岱鋼拿下盜壘王寶座，加上隔年單季25轟的表現，陽岱鋼的表現如日中天，但傷勢卻影響他的出賽表現，陽岱鋼在2016年演出超級美技幫助火腿拿下日本一總冠軍，之後就轉往巨人隊發展。

當然陽岱鋼過去是洋聯4度外野金手套的得主，守備功力有一定能力，但是來到巨人又是要重新開始適應，陽岱鋼在巨人前幾年因傷影響，始終無法完整出賽，加上球隊在監督原辰德接手後，陽岱鋼的角色也有變化。

不過陽岱鋼依舊有一定實力，他在今年8月28日被叫上一軍，並在10日對戰中日龍對大野雄大敲安，眼看他有機會固定先發位置，隔天又開始從板凳出發，也在12日下二軍，本季他在一軍出賽7場，只有1場先發出賽，打擊率1成43。