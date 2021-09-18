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日職／台灣英雄！陽岱鋼還有機會留在日職嗎？

▲陽岱鋼敲安後慶祝。（圖／取自產經新聞）
▲陽岱鋼敲安後慶祝。（圖／取自產經新聞）

文/吳政紘

2021-09-18 10:22:59

讀賣巨人隊台灣好手陽岱鋼，今年終於在明星賽後被叫上一軍，不過主要還是代守、代跑以及代打為主，先發出賽僅1場，並在登錄15天後就被下放二軍，明年陽岱鋼就要邁入35歲的年紀，還有機會留在日職發展嗎？

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陽岱鋼（陽仲壽）在2005年選秀，以高中生第一指名加入火腿，本來火腿球團期待他可以成為內野手，也補上未來游擊手金子誠的位置，不過陽岱鋼改名前還主要是以內野手為主出賽，在內野處理球的機會較多，當然守備壓力也較大，

不過陽岱鋼在二軍持續苦練，在2008年二軍打擊率高達0.342、8轟、7次盜壘，最後在二軍拿下最高上壘率獎項，2009年6月中，他開始改變，並加練外野手。

陽岱鋼在2010年球季出賽109場大增，加上球隊看好他未來性，讓他自2011年開始，逐漸站穩先發一軍角色，而他的守備跟速度優勢也展現出來。

2013年的陽岱鋼拿下盜壘王寶座，加上隔年單季25轟的表現，陽岱鋼的表現如日中天，但傷勢卻影響他的出賽表現，陽岱鋼在2016年演出超級美技幫助火腿拿下日本一總冠軍，之後就轉往巨人隊發展。

當然陽岱鋼過去是洋聯4度外野金手套的得主，守備功力有一定能力，但是來到巨人又是要重新開始適應，陽岱鋼在巨人前幾年因傷影響，始終無法完整出賽，加上球隊在監督原辰德接手後，陽岱鋼的角色也有變化。

不過陽岱鋼依舊有一定實力，他在今年8月28日被叫上一軍，並在10日對戰中日龍對大野雄大敲安，眼看他有機會固定先發位置，隔天又開始從板凳出發，也在12日下二軍，本季他在一軍出賽7場，只有1場先發出賽，打擊率1成43。

巨人目前在央聯排名老三，要爭奪央聯冠軍還有機會，先不論陽岱鋼是否還有上場機會，但若巨人選擇不與陽岱鋼續約，像他這樣擁有實際成績的選手，的確也還有球隊會考慮，尤其不少日媒也預測他有機會回到火腿，以陽岱鋼的人氣跟實力，也可以吸引不少球迷入場。


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