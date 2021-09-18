瞬間缺貨！iPhone 13開放預購 中國3分鐘搶光
iPhone 13於昨(17日)晚間開放預購，雖然本次新機被評為亮點不足、更新太弱，但在中國，首批預購貨仍在短短時間內就被搶光，粉紅色更是3分鐘之內就售罄，不但官網一度崩潰，相關字眼也登上微博熱搜。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-18 10:31:40｜2021-09-18 10:39:20
綜合《每日經濟新聞》、《澎湃新聞》等中媒報導，電商平台剛開放預售不久後，網站便跳出「搶購太火爆，請您稍後重試」等提示，就連蘋果官方網站也在開售幾分鐘內顯示正在更新。中國知名電商京東的數據顯示，截至16日為止，中國消費者在京東上已經預訂了超過200萬部iPhone 13系列產品，比當初iPhone12的150萬部還多；天貓上則有超300萬人預定iPhone 13系列。
顏色也是這次預購的賣點之一，以上海地區為例，新配色「遠峰藍」不到10分鐘就顯示首發當日已無貨，得再等2至3週。
分析師預計，儘管iPhone 13被認為沒有新意，但消費者的熱情，仍驅動蘋果iPhone的超級週期持續。
iPhone 13難搶，讓不少中國網友直呼，「京東搶不到，apple store又打不開」、「付款的時候卡掉了，訂單也完全點不進去，想重新下單，結果又沒貨了」、「硬生生刷新到訂單過期也沒付上款」。