國民黨挨轟淪主席選舉機器　在野黨功能不彰

國民黨主席選舉倒數，不過，在黨主席江啟臣請假參選之後，國民黨中央開記者會的頻率就變少，讓黨內人士質疑，主席請假選舉是一回事，在野黨應扮演的角色跟功能，不能也一起請假吧？另名民代則舉例，日前質疑民進黨政府提供二類人員施打疫苗是特權，結果綠營反指二類人士藍營縣市佔的比例最高，但也不見黨中央第一時間跳出來回應，「整個黨中央只剩辦主席選舉的功能嗎？」
記者余祥／台北報導
2021-09-19 15:00:00
國民黨主席將在25日投票，原本前主席朱立倫對決爭取連任的江啟臣態勢明顯，但孫文學校總校長張亞中對深藍支持者口味，突然竄起，甚至在部分民調躍居第一名，目前則呈現朱、張對決態勢。
有黨內人士質疑，在江啟臣請假參選之後，原本國民黨中央幾乎每天都會開記者會，就完全停擺，令人很疑惑，難道主席請假之後，就不用扮演在野黨嗎？民進黨政府荒謬的疫苗政策，卻不見國民黨中央有力的攻擊和作為，難道黨中央只剩辦選舉的功能嗎？
另名民代也觀察到這個現象，大為搖頭，國民黨中央在主席選戰中理應保持選務中立，該做的事情應該照做才對，怎麼好像都跟江啟臣同進退，江啟臣請假跑行程，黨中央監督民進黨的角色竟然也停擺。
該民代舉例說，日前藍營質疑民進黨濫用特權，讓所謂二類人士優先打疫苗，結果遭綠營反攻2類人士，藍營執政縣市的占比最多，結果等了一天，也不見黨中央出面維護藍營縣市長，沒有半篇新聞稿，還要靠藍營名嘴在政論節目辯護，實在不知黨中央功能為何？
黨內人士說，現在只能期待黨主席選舉趕快落幕，黨中央可以回到正軌，好好扮演在野黨角色。