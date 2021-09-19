COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

國民黨挨轟淪主席選舉機器　在野黨功能不彰

▲有黨內人士指出，國民黨日前天天召開記者會批評民進黨，但自主席江啟臣開始請假參選後，國民黨很少召開記者會了。（圖／資料照片）
▲有黨內人士指出，國民黨日前天天召開記者會批評民進黨，但自主席江啟臣開始請假參選後，國民黨很少召開記者會了。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-09-19 15:00:00

國民黨主席選舉倒數，不過，在黨主席江啟臣請假參選之後，國民黨中央開記者會的頻率就變少，讓黨內人士質疑，主席請假選舉是一回事，在野黨應扮演的角色跟功能，不能也一起請假吧？另名民代則舉例，日前質疑民進黨政府提供二類人員施打疫苗是特權，結果綠營反指二類人士藍營縣市佔的比例最高，但也不見黨中央第一時間跳出來回應，「整個黨中央只剩辦主席選舉的功能嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨主席將在25日投票，原本前主席朱立倫對決爭取連任的江啟臣態勢明顯，但孫文學校總校長張亞中對深藍支持者口味，突然竄起，甚至在部分民調躍居第一名，目前則呈現朱、張對決態勢。

有黨內人士質疑，在江啟臣請假參選之後，原本國民黨中央幾乎每天都會開記者會，就完全停擺，令人很疑惑，難道主席請假之後，就不用扮演在野黨嗎？民進黨政府荒謬的疫苗政策，卻不見國民黨中央有力的攻擊和作為，難道黨中央只剩辦選舉的功能嗎？

另名民代也觀察到這個現象，大為搖頭，國民黨中央在主席選戰中理應保持選務中立，該做的事情應該照做才對，怎麼好像都跟江啟臣同進退，江啟臣請假跑行程，黨中央監督民進黨的角色竟然也停擺。

該民代舉例說，日前藍營質疑民進黨濫用特權，讓所謂二類人士優先打疫苗，結果遭綠營反攻2類人士，藍營執政縣市的占比最多，結果等了一天，也不見黨中央出面維護藍營縣市長，沒有半篇新聞稿，還要靠藍營名嘴在政論節目辯護，實在不知黨中央功能為何？

黨內人士說，現在只能期待黨主席選舉趕快落幕，黨中央可以回到正軌，好好扮演在野黨角色。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀