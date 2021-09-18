再創里程碑！SpaceX送素人上太空玩3天 開心自拍報平安
美國太空探索技術公司(SpaceX)，當地時間15日用「獵鷹9號」火箭，將「乘龍」(Crew Dragon)太空船「堅韌號」(Resilience)成功送上太空，由4名非專業太空人組成的「全平民」太空旅行團，計畫繞著地球飛行3天，創下太空旅遊的重要里程碑，他們也將在太空所見到的美麗地球，透過影像傳回給廣大的太空迷，一起過過癮。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-18 12:07:36
綜合外媒報導，參與這次飛行任務「靈感4號」(Inspiration 4)的4名素人幸運兒，分別是38歲的線上支付公司創辦人、億萬富豪艾薩克曼(Jared Isaacman)，29歲的醫師助理阿索諾(Hayley Arceneaux)，51歲的地球科學家普羅克特(Sian Proctor)，以及42歲的航太工程師森布羅斯基(Chris Sembroski)。
整趟旅程於15日展開，4名參加者從佛羅里達州卡納維爾角(Cape Canaveral)升空，以時速2萬7360公里的速度，每90分鐘繞行地球一圈，目標高度為575公里，預計3天後返回佛州外海。
雖然參與的有4人，但其實所有開銷都由艾薩克曼買單，並將剩餘3個座位，贈給人生有勵志經歷的幸運兒，讓這趟旅程更有正面意義。以29歲的阿索諾來說，她小時候曾罹患骨癌，但成功戰勝病魔，長大後回到治癒她的聖祖德兒童研究醫院工作，艾薩克曼希望為聖祖德醫院籌集2億美元；而普羅克特則成為首位非裔美國女性太空飛行員。
在任務開始前幾個月，4名成員就已接受密集訓練，像高度適應、G力承受、還有微重力環境等等。此次任務的成功，標誌著商業太空事業發展又邁進一步，離向一般人「開放宇宙」、人類登陸火星的目標又更近了。