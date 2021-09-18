瘋狂企劃！跑酷運動員Pavel超神挑戰「人體彈珠台」

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Red Bull跑酷運動員Pasha，2009年首次參加Red Bull Art of Motion即登上領獎台，他的技巧總是相當輕鬆而流暢，他相信唯有天空才是他難以觸及的極限。為了這次全新的挑戰，團隊共花費為期七週來製作佈景，以及艱難地展開三週的拍攝，讓年僅28 歲的Pasha以一個巨大的復古彈球台來展現他神乎其技的天賦。
在這項獨特的復古彈珠台中，Pasha的跑酷壯舉必須在整體傾斜45 度的架構中，來挑戰一面高達16公尺的牆、一個23公尺長的斜邊—這種幾乎不可能的任務，並且圍繞艾菲爾鐵塔、自由女神像等一系列全球知名地標，來進行跳躍、翻轉和抓/懸掛等極限動作。
整體牆壁傾斜角度的靈感是來自於拉脫維亞的一座橋，他曾經在那裡磨練了自己的技巧，而後移居美國擔任好萊塢特技替身，在北美進行公路旅行時，Pasha發現了懷舊復古的彈球台，因而將這兩個想法成功結合成一個夢幻挑戰，打造出這座真人版彈球台。Pasha表示：「製作出這部紀錄片是我個人的遠大夢想，看到它上映並且讓全世界看到，我覺得相當興奮。能夠成功從我的想像變成充滿創意的現實，真的太酷了！真人彈珠台對我來說就是一個縮影，我希望大家喜歡這部紀錄片，我更要感謝所有團隊在整個過程中的支持！」
Red Bull 還發布了一部 30 分鐘的紀錄片，分享這項挑戰是如何在備受讚譽的導演 Mike Christie（他製作了 Danny MacAskill 的 Imaginate，在 YouTube 上產生了近 1 億次觀看）和執行製片人 Nico Martell 的共同參與下實現的。Martell分享：「在過去的十年裡，跑酷經歷了世代交替，從Pasha的形象和創造力充分彰顯了年輕世代的無限性。真人彈珠台是我們運動開創的重要里程碑，從這裡開始，沒有任何限制，一切都是可能的。」