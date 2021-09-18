遭罵蜘蛛精仍愛林瑞陽！張庭靠直播賣貨翻身　一晚賺10億

51歲的女星張庭與林瑞陽於2010年結婚，婚後她淡出演藝圈，將重心轉往大陸經商，經商有成的她曾傳出身價高達台幣1290億元，近來卻傳出張庭把名下的9家公司註銷，逃回台灣。而她與林瑞陽當年的情事，也因為此事再度浮上檯面，當年還被林瑞陽的經紀人痛罵是「蜘蛛精」，後來張庭靠著直播賣貨，順利翻身。

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張庭是在1989年出道，當時的她年僅17歲，就被星探相中並拍攝了洗髮精廣告，從此踏入演藝圈，接著演出許多影視作品，是演出「花系列」作品第二多的女演員。

1998年時，張庭與林瑞陽被人直擊在北京牽手逛街，引起演藝圈譁然，當時林瑞陽的經紀人夏玉順，形容張庭是「蜘蛛精勾引我家唐三藏」，張庭委屈不已，在召開記者會時，還激動痛哭到昏倒。形象受創的張庭，只能將演藝重心轉往大陸、移居上海，在大陸發展後以接喜劇居多，活潑搞笑的風格讓張庭有了「女周星馳」的名號。

▲張庭（左）當年與林瑞陽的情事，震驚演藝圈。（圖／翻攝張庭微博）

張庭與林瑞陽的愛情長跑12年，終於在2010年結婚，婚後張庭漸漸不再活躍於螢光幕前，張庭與林瑞陽一起創立了護膚品牌，並且經營的有聲有色，更因為驚人的直播銷售產品能力，讓他們有「中國第一微商」的美名。最厲害的戰績，是張庭在抖音直播賣商品，一晚就入帳人民幣2.56億元（約台幣10億元）。