張庭吐註銷公司原因！他們也急撤工作室　44人名單曝光

51歲的女星張庭與林瑞陽於2010年結婚，婚後她將重心轉往大陸經營微商，經商有成的她，曾傳出身價高達台幣1290億元，近來卻被爆出她把名下的9家公司註銷，逃回台灣。對此消息，張庭公司終於作出回應。此外，因為大陸近期正在肅清演藝圈，傳出註銷相關公司的時機敏感，一份註銷工作室、相關公司的44人名單也跟著流出。

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張庭除了是知名護膚品牌的創始人外，她還以本名「張淑琴」擔任法定代表人的9家位於上海的公司，包含上海浩廣生物科技有限公司、上海運凡企業管理有限公司等，但最近卻遭爆她一口氣將9間公司註銷，每家公司註冊資本約為4500萬人民幣（約台幣1億9300萬），一共9家公司，換算下來總註冊資本就超過台幣17億元。

▲張庭被爆逃回台灣。（圖／張庭微博）

針對張庭把名下的多家公司註銷一事，張庭的公司發表官方聲明，提到：「由於集團業務及架構調整，張庭名下多家從未開展過任何業務的企業，没有繼續存續的必要，故申請註銷。」此外，

▲張庭（左）的公司發出官方聲明解釋註銷一事。（圖／翻攝微博）

因為時間點敏感，所以只要藝人註銷相關公司就會引起關注，而除了張庭外，據大陸《天眼查》發現，到8月底為止，已經有44家和明星有關的工作室和公司遭到註銷，這份44人名單中能看到劉詩詩、李現、唐嫣、鄧超、林依晨、龔俊、林心如、井柏然等都在裡頭。