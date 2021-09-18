友情路通車 陳其邁：交通路網串連產業園區加速地方發展
高雄市岡山區友情路拓寬工程今(18)日舉辦通車典禮，市長陳其邁出席剪綵時表示，橋頭科學園區聯外道路包括友情路、大寮路和1-2號道路，友情路已經順利完工，高雄市已做好築巢引鳳，營造好的投資的環境，加速高科技的產業進駐，這是市政府一直在做的事情。希望藉由橋科一年將近1,800億的產值，創造11,000個就業機會，帶動北高雄區域發展。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-18 15:02:02
同時，大寮路和1-2號道路今年也將發包，配合橋科的新建期程，包括通過環評、區段徵收計畫，整體工程也按照原設定目標在今年年底可提供廠商預選地，明(111)年中公共工程建設及廠商的建廠可同步進行，將原六年期程壓縮到三年。
陳其邁表示，橋頭科學園區開闢之後，以及中油加速整建，將吸引高科技廠商進駐，串連從中油北城計畫到楠梓產業園區、橋頭科學園區、路竹科學園區，再到台南科學園區，將是未來台灣、甚至全球最有價值的半導體產業聚落，市府也積極招商引資，引進國際大廠，建構一個最完整的半導體生態系，並配合經濟部、科技部的半導體材料S廊帶計畫，加速地方的建設，讓高雄動起來。
再到台南科學園區，將是未來台灣、甚至全球最有價值的半導體產業聚落，市府也積極招商引資，引進國際大廠，建構一個最完整的半導體生態系，並配合經濟部、科技部的半導體材料S廊帶計畫，加速地方的建設，讓高雄動起來。