吳宗憲「父愛爆棚」婚禮致詞曝光 女兒淚喊：你是鋼鐵人
「綜藝天王」吳宗憲的二女兒吳則含12日和朱立倫外甥蔣豐蔚不畏颱風，在台北市某飯店舉辦婚宴，2人婚禮地點事前保密到家，吳宗憲也透露因為疫情和新人不是圈內人的關係，所以希望低調完婚。「YES先生專業錄影團隊」在臉書粉絲團曝光了一段婚禮當天的影片，其中吳宗憲的婚禮致詞讓粉絲聽了都相當感動。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-09-18 15:57:47｜2021-09-18 16:04:01
吳宗憲在婚禮上表示，過去曾希望小孩不要和媒體有任何往來，但吳則含卻選擇唸大眾傳播系；阿公阿嬤曾交代一生不能從政，也不要和政治人物扯上關係，沒想到吳則含如今嫁給朱立倫的外甥，「爸爸都欣然接受，但是都沒有關係，爸爸什麼都不希望，只希望妳很健康。」 吳則含也淚眼婆娑的向吳宗憲說：「你如果是身在漫威的宇宙裡面，你就是鋼鐵人，你也永遠都是我的super dad. I love you 3000 and more（你永遠是我的超級老爸，我愛你3000，再更多）。」影片中可以看到吳宗憲親手幫女兒整理頭紗，隨後牽著她的手步入會場，在把吳則含交給女婿後，也忍不住拳頭輕捶蔣豐蔚的肩膀，一個小動作道盡為人父親嫁女兒的複雜心情。