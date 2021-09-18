黨魁戰　張亞中轟朱立倫扣帽子：2016年誰輸掉總統大選？

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱提到，年底公投就是對民進黨的不信任投票，2022打贏勝仗，六都過半，2024重返執政，國民黨要做到4個平反：第一，恢復中華民國史觀的教科書，不可以在用文化台獨毒害下一代；第二，確保言論自由確保，恢復中天執照；第三，對於軍公教不公不義的傷害尊嚴的年改一定做調整；民進黨疫苗政策作惡多端，要移送法辦，徹查到底。
張亞中則開轟朱立倫，張說，扣帽子是民進黨最惡劣的行為，不要丟血滴子、扣帽子，但很遺憾 ，卻有候選人扣別人的帽子。
張說，朱立倫說他是最弱的，但2016年總統大選，誰得票最低？國民黨青年支持度不到3%，都快絕子絕孫，黨主席不用負責嗎？朱說他是極統，事實上破壞兩岸和平的民進黨才是急統；朱說他走極端，難道創造兩岸和平、追打蔡英文政權是極端嗎？
張說，有人說他當選主席國民黨就會分裂，如果朱立倫不分裂，相信大家也都不會分裂。
張更批朱立倫，當初八百壯士在立院外埋鍋造飯的時候，朱去看過他們嗎？朱有握過他們的手嗎？現在卻說要為軍公教討公道。
朱立倫則在第二輪喊話張亞中，他從來沒有扣張帽子，張主張統一，屬於統派學者是出了名的，張從2004年成立了兩岸統合學會，張的作法論述他都聽過很多次，在中國大陸、台灣、美國，尤其美方學者大家都知道張是著名統派學者，不是朱立倫扣帽子。