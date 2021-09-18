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黨魁戰　朱立倫反問張亞中：美國線民不就你扣我帽子嗎？

▲中天新聞今日舉行國民黨主席電視辯論，主席候選人張亞中（左）、朱立倫（右）互槓。（圖／中天新聞提供）
▲中天新聞今日舉行國民黨主席電視辯論，主席候選人張亞中（左）、朱立倫（右）互槓。（圖／中天新聞提供）

記者余祥／台北報導

2021-09-18 17:05:24｜2021-09-18 17:05:53

中天新聞今（18）日舉行國民黨主席辯論會，在第一輪申論時，主席候選人張亞中批對手朱立倫亂扣他極統的帽子，朱立倫在第二輪反批，張過去對於統派學者很驕傲、自豪，怎麼現在他說了事實就是扣帽子？「美國線民不就你扣我帽子嗎？」還是用獨派媒體的資料，攻擊他。

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朱立倫在第二輪階段時表示，社會主流聲音就是愛中華民國、台灣，都愛民主自由，但為什麼很多人對張亞中有疑慮，第一，張主張的一中同表、一中三縣，對岸有贊成過嗎？中共決策人士有贊成嗎？

朱立倫說，張亞中提出的都是理論，但應該要符合主流民意，國民黨應是包容性的，有深藍、淺藍，也有中間人士對黨抱有期待，若用排除法，黨會越來越小。

朱批，張說清除李登輝餘毒，很多人就開始點名，連趙少康也被點了，不該一開始就要清黨。朱再批，張說別人扣帽子，「美國線民不你扣的嗎？」還是用喜樂島獨派媒體，扣他的帽子。

張亞中則回應，他若當黨主席，當然要讓思想回歸正軌，他說要掃除李登輝餘毒，而不是餘孽，是綠營做梗圖，稱他要清除餘孽，朱也受綠營影響，拿來攻擊他。

張亞中說，台灣最需要和平，和平還需要什麼藍綠？朱批評他的一中同表、一中三憲，中共不理會，但他在台大當教授，中共還邀請他針對去做一中三憲演講，朱不了解狀況不要亂批評。

張也反問，若他真的是紅統、極統，他在台大教書可能20年沒人反應嗎？

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