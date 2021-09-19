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巷仔內／戰鬥藍立院首戰落漆　蘇貞昌、陳時中輕鬆下莊

▲行政院「3+11」專報出爐，國民黨團杯葛蘇貞昌上台報告。（圖／記者呂炯昌攝.2021.09.17）
▲行政院「3+11」專報出爐，國民黨團杯葛蘇貞昌上台報告。（圖／記者呂炯昌攝.2021.09.17）

記者羅婉庭／特稿

2021-09-19 09:00:00｜2021-09-19 09:22:37

「民眾在乎的是問政方式，不是作秀。」民眾黨對於國民黨近期成軍的戰鬥藍提出質疑。國民黨團於立法院開議日甲動杯葛行政院長蘇貞昌報告，霸佔議場、喊口號抗議、撕報告書，卻讓蘇貞昌、衛福部長陳時中老神在在坐於場邊，像個旁觀者，最後輕鬆下莊。

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中廣董事長趙少康南征北討、緊鑼密鼓籌組戰鬥藍，共召集了72名成員。首場戰役即是開議日的杯葛行動，格外受到外界高度關注，戰鬥藍具體戰力集中於空戰，並強調統一口徑、統一戰術、統一陣線、團結攻勢等主軸。

對於外界批評，國民黨主席江啟臣說「在野就是要戰鬥」。但對於國民黨團當天的表現，其他在野黨立委認為太可笑，不少國民黨員也感到失望，更讓民進黨啼笑皆非。聲勢浩大的戰鬥藍，一上戰場卻沒默契、軟趴趴，更未盡監督問政之職責。

事後，趙少康發布新聞稿解釋，立法院開議第一天，全民關切行政院的「3+11檢討報告」，內容顯露出蔡政府傲慢與冷血，讓藍營忍無可忍，集體杯葛蘇貞昌上台，替人民表達憤怒。對國民黨立委要蘇貞昌先向國人道歉再上台，以示為錯誤決策負責，民進黨還是霸道的挾人數優勢替蘇貞昌護航，徹底展現執政黨的不知反省。

趙少康批評，至關重要的報告前一晚才送到立院，內容短短12頁，他們難道不知道大家最關切的是「消失的會議記錄」？結果報告中隻字未提，還是不知道會議記錄怎麼搞丟的、哪些專家背書3+11、決策者的幕後真相，仍無法見天日。

但是，若讓蘇貞昌上台報告，再以質詢方式逐項要求官員回應這些質疑、負起責任，也比落漆的鬧劇要來得強。

立院戰鬥藍接下來在新會期的表現，選民恐怕不再抱有太大期望，且以空戰為主的戰鬥藍，針對個別委員所推動的法案，能給予多少能量，對於社會利益正面效益為何？民眾期待的不是作秀的在野力量，是能真正監督、制衡執政黨的國會問政。

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