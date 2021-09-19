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高雄市政府陳其邁市長表示，嚴重特殊傳染性肺炎確診康復者部分出現失眠、焦慮的狀態，治癒後仍需要時間讓身心狀況恢復，請社會大眾用愛接納，消彌對確診康復者排斥與不友善的態度，期能讓康復者生活、就業、就學恢復正常生活。
高市公機關合力推廣宣導 幫助確診者回歸正常生活
高雄市衛生局、教育局、社會局共同提供確診患者後續關懷支持服務，於社區、校園與職場三大場域進行宣導，全面性加強民眾對疾病正確知識，增進瞭解與同理，減少社會排斥氛圍；經社工人員介入關懷，評估其生活復原狀況，依個案需求提供相關轉介及福利申請。
高雄市公私立幼兒園也於7月底三級警戒降級復課後提供教保服務，優先收托醫護警消人員子女，並符合教育部「幼兒園(教保服務機構)因應 COVID-19 防疫管理指引」規定，提供曾確診之幼兒教保服務，以促使確診康復者更好的生活環境，重返校園或職場，回歸正常生活軌道。
確診患者心理專線 1925全天候服務
高雄市衛生局黃志中局長語重心長呼籲，確診康復者取得解除隔離治療通知書，即證明不具傳染力，可恢復正常生活，期盼社會大眾不要排斥，應給予確診康復者更多關懷支持，避免導致排擠或剝奪權利發生，如：失去公平的生活條件、工作、教育等機會，需透過每個人的努力以「要同理」、「不誤解」、「多關懷」態度來面對」。
確診患者康復後如有情緒困擾，可撥打衛生福利部24小時服務安心專線1925，或上班時間衛生局7161925安心專線。
資料來源：健康醫療網 高雄市啟動關懷消彌敵「疫」 用愛接納確診康復者
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